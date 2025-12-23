Які арабські парфуми найкращі — підбірка шикарних загадкових ароматів

Пахнуть вишукано та дорого — 5 кращих арабських парфумів
Арабські парфуми підкорили увесь світ своїм незвичним глибоким звучанням та стійкістю. Ці аромати насичені, пристрасні та квіткові. Серед сотень варіантів є кілька запахів, які заслужено вважають найкращими.
Найкращі арабські парфуми
Atheeri від Lattafa Perfumes
Цей аромат — медово-квітковий із теплою деревною базою. Він пахне дорого і солодко, при цьому запах зовсім не приторний. Серед нот — маракуя, орхідея, жасмин та ваніль. Глибини додає бурштинове дерево.
Yara від Lattafa Perfumes
Цей парфум шукають усі. Він затишний, ніжний та має кремово-пудровий аромат. Солодкі квітково-фруктові ноти переплітаються з кремовою базою із сандала та мускусу. М'який шлейф парфуму нагадує солодкий десерт.
Musamam White Intense від Lattafa Perfumes
Цей парфум підійде як жінкам, так і чоловікам. Він без зайвої солодкості та має свій особливий характер. Це яскраве поєднання цитрусових, теплих спецій та кремово-солодкого кокоса. Musamam White Intense пахне розкішною свіжістю.
Sharaf Blend від Zimaya
Ще один аромат і для жінок, і для чоловіків — Sharaf Blend. Він статусний, теплий, димний та амбровий, а розкішний шлейф додає впевненості. Гурманський аромат має ноти шафрану, фініків, мускатного горіха, ванілі та праліне. Цей парфум схожий на легендарний Kilian Angels' Share.
Eclaire від Lattafa Perfumes
Цей аромат пахне як солодкий десерт. Він ідеально підійде на осінь-зиму. Eclaire схожий на еклер з кремовою начинкою, з яскравими нотами карамелі, молока, цукру, меду та білих квітів.
Ці арабські парфуми насичені та яскраві. Вони стануть ідеальним доповненням до будь-якого образу.
