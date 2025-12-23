Які арабські парфуми найкращі — підбірка шикарних загадкових ароматів

Дівчина наносить парфум на шию. Фото: Новини.LIVE/ШІ

Арабські парфуми підкорили увесь світ своїм незвичним глибоким звучанням та стійкістю. Ці аромати насичені, пристрасні та квіткові. Серед сотень варіантів є кілька запахів, які заслужено вважають найкращими.

Найкращі арабські парфуми

Atheeri від Lattafa Perfumes

Цей аромат — медово-квітковий із теплою деревною базою. Він пахне дорого і солодко, при цьому запах зовсім не приторний. Серед нот — маракуя, орхідея, жасмин та ваніль. Глибини додає бурштинове дерево.

Парфум Atheeri. Фото: Instagram

Yara від Lattafa Perfumes

Цей парфум шукають усі. Він затишний, ніжний та має кремово-пудровий аромат. Солодкі квітково-фруктові ноти переплітаються з кремовою базою із сандала та мускусу. М'який шлейф парфуму нагадує солодкий десерт.

Парфум Yara. Фото: Instagram

Musamam White Intense від Lattafa Perfumes

Цей парфум підійде як жінкам, так і чоловікам. Він без зайвої солодкості та має свій особливий характер. Це яскраве поєднання цитрусових, теплих спецій та кремово-солодкого кокоса. Musamam White Intense пахне розкішною свіжістю.

Парфум Musamam White Intense. Фото: Instagram

Sharaf Blend від Zimaya

Ще один аромат і для жінок, і для чоловіків — Sharaf Blend. Він статусний, теплий, димний та амбровий, а розкішний шлейф додає впевненості. Гурманський аромат має ноти шафрану, фініків, мускатного горіха, ванілі та праліне. Цей парфум схожий на легендарний Kilian Angels' Share.

Парфум Sharaf Blend. Фото: Instagram

Eclaire від Lattafa Perfumes

Цей аромат пахне як солодкий десерт. Він ідеально підійде на осінь-зиму. Eclaire схожий на еклер з кремовою начинкою, з яскравими нотами карамелі, молока, цукру, меду та білих квітів.

Парфум Eclaire. Фото: Instagram

Ці арабські парфуми насичені та яскраві. Вони стануть ідеальним доповненням до будь-якого образу.

