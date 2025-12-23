Відео
Головна Мода Пахнуть вишукано та дорого — 5 кращих арабських парфумів

Пахнуть вишукано та дорого — 5 кращих арабських парфумів

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 19:45
Які арабські парфуми найкращі — підбірка шикарних загадкових ароматів
Дівчина наносить парфум на шию. Фото: Новини.LIVE/ШІ

Арабські парфуми підкорили увесь світ своїм незвичним глибоким звучанням та стійкістю. Ці аромати насичені, пристрасні та квіткові. Серед сотень варіантів є кілька запахів, які заслужено вважають найкращими.

Про це йдеться у дописі на сторінці GM у TikTok.

Читайте також:

Найкращі арабські парфуми

Atheeri від Lattafa Perfumes

Цей аромат — медово-квітковий із теплою деревною базою. Він пахне дорого і солодко, при цьому запах зовсім не приторний. Серед нот — маракуя, орхідея, жасмин та ваніль. Глибини додає бурштинове дерево.

Чим пахнуть парфуми Atheeri від Lattafa Perfumes
Парфум Atheeri. Фото: Instagram

Yara від Lattafa Perfumes

Цей парфум шукають усі. Він затишний, ніжний та має кремово-пудровий аромат. Солодкі квітково-фруктові ноти переплітаються з кремовою базою із сандала та мускусу. М'який шлейф парфуму нагадує солодкий десерт.

Чим пахнуть парфуми Yara від Lattafa Perfumes
Парфум Yara. Фото: Instagram

Musamam White Intense від Lattafa Perfumes

Цей парфум підійде як жінкам, так і чоловікам. Він без зайвої солодкості та має свій особливий характер. Це яскраве поєднання цитрусових, теплих спецій та кремово-солодкого кокоса. Musamam White Intense пахне розкішною свіжістю.

Чим пахнуть парфуми Musamam White Intense від Lattafa Perfumes
Парфум Musamam White Intense. Фото: Instagram

Sharaf Blend від Zimaya

Ще один аромат і для жінок, і для чоловіків — Sharaf Blend. Він статусний, теплий, димний та амбровий, а розкішний шлейф додає впевненості. Гурманський аромат має ноти шафрану, фініків, мускатного горіха, ванілі та праліне. Цей парфум схожий на легендарний Kilian Angels' Share.

Чим пахнуть парфуми Sharaf Blend від Zimaya
Парфум Sharaf Blend. Фото: Instagram

Eclaire від Lattafa Perfumes

Цей аромат пахне як солодкий десерт. Він ідеально підійде на осінь-зиму. Eclaire схожий на еклер з кремовою начинкою, з яскравими нотами карамелі, молока, цукру, меду та білих квітів.

Чим пахнуть парфуми Eclaire від Lattafa Perfumes
Парфум Eclaire. Фото: Instagram

Ці арабські парфуми насичені та яскраві. Вони стануть ідеальним доповненням до будь-якого образу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який бюджетний парфум варто обрати. Він легко замінить нішеві аромати.

Також ми розповідали про те, які парфуми з феромонами найкращі. Вони залишають по собі особливе враження.

Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
