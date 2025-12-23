Какие арабские духи самые лучшие — подборка шикарных загадочных ароматов

Девушка наносит парфюм на шею. Фото: Новини.LIVE/ИИ

Арабские духи покорили весь мир своим необычным глубоким звучанием и стойкостью. Эти ароматы насыщенные, страстные и цветочные. Среди сотен вариантов есть несколько запахов, которые заслуженно считаются лучшими.

Самые лучшие арабские духи

Atheeri от Lattafa Perfumes

Этот аромат — медово-цветочный с теплой древесной базой. Он пахнет дорого и сладко, при этом запах совсем не приторный. Среди нот — маракуйя, орхидея, жасмин и ваниль. Глубины добавляет янтарное дерево.

Парфюм Atheeri. Фото: Instagram

Yara от Lattafa Perfumes

Этот парфюм ищут все. Он уютный, нежный и имеет кремово-пудровый аромат. Сладкие цветочно-фруктовые ноты переплетаются с кремовой базой из сандала и мускуса. Мягкий шлейф парфюма напоминает сладкий десерт.

Парфюм Yara. Фото: Instagram

Musamam White Intense от Lattafa Perfumes

Этот парфюм подойдет как женщинам, так и мужчинам. Он без излишней сладости и имеет свой особый характер. Это яркое сочетание цитрусовых, теплых специй и кремово-сладкого кокоса. Musamam White Intense пахнет роскошной свежестью.

Парфюм Musamam White Intense. Фото: Instagram

Sharaf Blend от Zimaya

Еще один аромат и для женщин, и для мужчин — Sharaf Blend. Он статусный, теплый, дымный и амбровый, а роскошный шлейф придает уверенности. Гурманский аромат имеет ноты шафрана, фиников, мускатного ореха, ванили и пралине. Этот парфюм похож на легендарный Kilian Angels' Share.

Парфюм Sharaf Blend. Фото: Instagram

Eclaire от Lattafa Perfumes

Этот аромат пахнет как сладкий десерт. Он идеально подойдет на осень-зиму. Eclaire похож на эклер с кремовой начинкой, с яркими нотами карамели, молока, сахара, меда и белых цветов.

Парфюм Eclaire. Фото: Instagram

Эти арабские духи насыщенные и яркие. Они станут идеальным дополнением к любому образу.

