Бюджетный парфюм, не уступающий нишевым ароматам — мастхэв на новогодние праздники

Чтобы иметь привлекательный и особенный аромат, не обязательно покупать дорогой люкс. Украинский бренд создал роскошный бюджетный аналог нишевым духам. Этот аромат станет лучшим дополнением к элегантному новогоднему образу и не менее удачным подарком родным на праздники.

Об этом рассказала украинский бьюти-блогер Виктория Алешина в TikTok.

Чем особенный аромат My Silence от ORME

Парфюм My Silence от ORME просто покорил красавиц. Этот аромат похож на культовый Ganymede от Marc-Antoine Barrois. Самое первое, что привлекает в нем — элегантная упаковка и бархатное оформление внутри коробки. Такой парфюм влюбляет в себя с первых нот и станет идеальным подарком для тех, кто обожает особенные ароматы.

My Silence подойдет как женщинам, так и мужчинам. Парфюм открывается слегка терпким и свежим сочетанием шафрана и итальянского мандарина. К ним присоединяются изысканные ноты сердца: китайский османтус, придающий глубину и насыщенность, бессмертник с сухой горчинкой и листья фиалки, которые завораживают нежностью. В базе аромата — замша, минеральные и древесно-пряные ноты мускуса, кедра и пачули. Идеально завершает композицию спокойный стойкий шлейф.

Парфюм My Silence — это воплощение ультрасовременной роскоши и уверенности в себе. Он сочетает женственность и нежность с мощной внутренней силой. Такой аромат оставляет после себя впечатление тихой роскоши. При этом его цена достаточно бюджетная по сравнению с другими парфюмами. Приобрести My Silence на украинских маркетплейсах можно примерно за 900 гривен.

