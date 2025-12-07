Видео
Лучшие бюджетные духи — по-особенному дополнят праздничный образ

Лучшие бюджетные духи — по-особенному дополнят праздничный образ

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 19:29
Бюджетный парфюм, не уступающий нишевым ароматам — мастхэв на новогодние праздники
Девушка держит в руках парфюм. Фото: Freepik

Чтобы иметь привлекательный и особенный аромат, не обязательно покупать дорогой люкс. Украинский бренд создал роскошный бюджетный аналог нишевым духам. Этот аромат станет лучшим дополнением к элегантному новогоднему образу и не менее удачным подарком родным на праздники.

Об этом рассказала украинский бьюти-блогер Виктория Алешина в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Чем особенный аромат My Silence от ORME

Парфюм My Silence от ORME просто покорил красавиц. Этот аромат похож на культовый Ganymede от Marc-Antoine Barrois. Самое первое, что привлекает в нем — элегантная упаковка и бархатное оформление внутри коробки. Такой парфюм влюбляет в себя с первых нот и станет идеальным подарком для тех, кто обожает особенные ароматы.

@vivi_beauty_makeup

Похожих ароматов на Ganymed я еще не пробовала.My Silence от украинского бренда ORME это сделал🔥Заказать здесь inst: orme_parfume #orme#mysilence#ganymed

♬ оригинальный звук - ViVi beauty👄

My Silence подойдет как женщинам, так и мужчинам. Парфюм открывается слегка терпким и свежим сочетанием шафрана и итальянского мандарина. К ним присоединяются изысканные ноты сердца: китайский османтус, придающий глубину и насыщенность, бессмертник с сухой горчинкой и листья фиалки, которые завораживают нежностью. В базе аромата — замша, минеральные и древесно-пряные ноты мускуса, кедра и пачули. Идеально завершает композицию спокойный стойкий шлейф.

Чим пахне парфум My Silence від ORME
Парфюм My Silence от ORME. Фото: Instagram

Парфюм My Silence — это воплощение ультрасовременной роскоши и уверенности в себе. Он сочетает женственность и нежность с мощной внутренней силой. Такой аромат оставляет после себя впечатление тихой роскоши. При этом его цена достаточно бюджетная по сравнению с другими парфюмами. Приобрести My Silence на украинских маркетплейсах можно примерно за 900 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, какие духи с феромонами выбрать. Они оставляют после себя загадочный и притягательный шлейф.

Также мы рассказывали о том, какие духи стали лучшими в 2025 году. Это новые ароматы, которые покорили всех.

Автор:
Виктория Черненко
Автор:
Виктория Черненко
