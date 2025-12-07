Відео
Кращий бюджетний парфум — по-особливому доповнить святковий образ

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 19:29
Бюджетний парфум, що не поступається нішевим ароматам — мастхев на новорічні свята
Дівчина тримає в руках парфум. Фото: Freepik

Аби мати привабливий та особливий аромат, не обов'язково купувати дорогий люкс. Український бренд створив розкішний бюджетний аналог нішевим парфумам. Цей аромат стане кращим доповненням до елегантного новорічного образу і не менш вдалим подарунком рідним на свята.

Про це розповіла українська б'юті-блогерка Вікторія Альошина в TikTok.

Читайте також:

Чим особливий аромат My Silence від ORME

Парфум My Silence від ORME просто підкорив красунь. Цей аромат схожий на культовий Ganymede від Marc-Antoine Barrois. Найперше, що приваблює в ньому — елегантне пакування та оксамитове оформлення всередині коробки. Такий парфум закохує в себе з перших нот та стане ідеальним подарунком для тих, хто обожнює особливі аромати.

@vivi_beauty_makeup

Схожих ароматів на Ganymed я ще не пробувала.My Silence від українського бренду ORME це зробив🔥Замовити тут inst: orme_parfume #orme#mysilence#ganymed

♬ оригінальний звук - ViVi beauty👄

My Silence підійде як жінкам, так і чоловікам. Парфум відкривається злегка терпким та свіжим поєднанням шафрану й італійського мандарина. До них приєднуються вишукані ноти серця: китайський османтус, що надає глибини й насиченості, безсмертник з сухою гіркуватістю та листя фіалки, яке заворожує ніжністю. У базі аромату — замша, мінеральні та деревно-пряні ноти мускусу, кедра та пачулі. Ідеально завершує композицію спокійний стійкий шлейф.

Чим пахне парфум My Silence від ORME
Парфум My Silence від ORME. Фото: Instagram

Парфум My Silence — це втілення ультрасучасної розкоші й впевненості в собі. Він поєднує жіночність і ніжність з потужною внутрішньою силою. Такий аромат залишає після себе враження тихої розкоші. При цьому його ціна досить бюджетна в порівнянні з іншими парфумами. Придбати My Silence на українських маркетплейсах можна приблизно за 900 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які парфуми з феромонами обрати. Вони залишаються після себе загадковий та привабливий шлейф.

Також ми розповідали про те, які парфуми стали кращими у 2025 році. Це нові аромати, що підкорили усіх.

духи парфуми краса аромат запах
Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
