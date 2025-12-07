Бюджетний парфум, що не поступається нішевим ароматам — мастхев на новорічні свята

Кращий бюджетний парфум — по-особливому доповнить святковий образ
Аби мати привабливий та особливий аромат, не обов'язково купувати дорогий люкс. Український бренд створив розкішний бюджетний аналог нішевим парфумам. Цей аромат стане кращим доповненням до елегантного новорічного образу і не менш вдалим подарунком рідним на свята.
Про це розповіла українська б'юті-блогерка Вікторія Альошина в TikTok.
Чим особливий аромат My Silence від ORME
Парфум My Silence від ORME просто підкорив красунь. Цей аромат схожий на культовий Ganymede від Marc-Antoine Barrois. Найперше, що приваблює в ньому — елегантне пакування та оксамитове оформлення всередині коробки. Такий парфум закохує в себе з перших нот та стане ідеальним подарунком для тих, хто обожнює особливі аромати.
@vivi_beauty_makeup
Схожих ароматів на Ganymed я ще не пробувала.My Silence від українського бренду ORME це зробив🔥Замовити тут inst: orme_parfume #orme#mysilence#ganymed♬ оригінальний звук - ViVi beauty👄
My Silence підійде як жінкам, так і чоловікам. Парфум відкривається злегка терпким та свіжим поєднанням шафрану й італійського мандарина. До них приєднуються вишукані ноти серця: китайський османтус, що надає глибини й насиченості, безсмертник з сухою гіркуватістю та листя фіалки, яке заворожує ніжністю. У базі аромату — замша, мінеральні та деревно-пряні ноти мускусу, кедра та пачулі. Ідеально завершує композицію спокійний стійкий шлейф.
Парфум My Silence — це втілення ультрасучасної розкоші й впевненості в собі. Він поєднує жіночність і ніжність з потужною внутрішньою силою. Такий аромат залишає після себе враження тихої розкоші. При цьому його ціна досить бюджетна в порівнянні з іншими парфумами. Придбати My Silence на українських маркетплейсах можна приблизно за 900 гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які парфуми з феромонами обрати. Вони залишаються після себе загадковий та привабливий шлейф.
Також ми розповідали про те, які парфуми стали кращими у 2025 році. Це нові аромати, що підкорили усіх.
Читайте Новини.LIVE!