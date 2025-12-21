Видео
Главная Мода Самые красивые духи — три аромата, сводящие с ума

Самые красивые духи — три аромата, сводящие с ума

Дата публикации 21 декабря 2025 13:48
Духи, которые стали культовыми — 3 лучших аромата
Девушка наносит парфюм на шею. Фото: ИИ/Новини.LIVE

Некоторые духи уже стали культовыми и покорили не одно сердце. Они имеют роскошный аромат и звучат дорого. Эти варианты подойдут женщинам, которые любят быть в центре внимания, ценят свободу и не боятся экспериментировать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Лучшие женские духи для женщин

Angels' Share, Kilian

Этот аромат называют настоящим шедевром. Он одновременно утонченный и смелый. Лучше всего использовать парфюм Angels' Share осенью и зимой. Он раскрывается букетом из масла коньяка, гармонично сочетающегося с аккордами дубового абсолюта, корицы и тонких бобов. В сердце композиции — теплое сандаловое дерево, сладкое пралине и нежная ваниль. Аромат сладкий, но не приторный. К тому же Angels' Share оставляет после себя долгий теплый шлейф.

Чим пахнуть парфуми Angels' Share By Kilian
Angels' Share. Фото: Instagram

Idole, Lancome

Этот парфюм — воплощение свежести, элегантности и силы. В главной роли — роза с медовым теплом и нежной пудрой. В сердце аромата сочетаются жасмин и мускус, что добавляет мягкости и свежести. Верхние ноты груши и бергамота делают аромат ярким и сочным. Он подойдет активным, уверенным в себе женщинам, стремящимся обрести гармонию. Парфюм Idole — сладкий, но сильный в то же время. Он как особый аксессуар, который подчеркнет яркий характер.

Чим пахнуть парфуми Lancome Idole
Idole. Фото: Instagram

Black Opium Over Red, Yves Saint Laurent

Еще один парфюмерный шедевр для дерзких женщин. Это парфюм, который не даст шансов остаться незамеченной. Флакон будто наполнен утонченной страстью и элегантностью. Аромат раскрывается пьянящей сладкой черешней и свежим мандарином. В сердце парфюма — нежный жасмин и цветок апельсина. Они создают изысканный контраст, а база из теплой ванили, глубокого кофе и пачули завершает композицию бархатным шлейфом.

Чим пахнуть парфуми Black Opium Yves Saint Laurent
Black Opium Over Red. Фото: Instagram

Этот парфюм подойдет женщинам, любящим выглядеть роскошно. Они отражают внутреннюю силу, придавая особого шарма и загадочности.

Напомним, ранее мы писали о том, какие духи стоит выбрать на новогодние праздники. Это ароматы с особым настроением.

Также мы рассказывали о том, какой бюджетный парфюм лучший среди других. Он заменит нишевые ароматы.

Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
