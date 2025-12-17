Видео
Духи, что пахнут праздником — выбор для ярких вечеров 2025/2026

Духи, что пахнут праздником — выбор для ярких вечеров 2025/2026

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 21:32
Новогодние духи 2025/2026 — ароматы, создающие магию праздника
Духи. Фото: freepik

Новогодняя ночь — это не только праздничная еда, музыка и свет свечей. Важную роль играет запах: именно он формирует настроение, добавляет тепла или свежести, подчеркивает присутствие человека в комнате. Парфюм для вечера стоит выбирать так же внимательно, как и одежду. Нужно, чтобы он дополнял образ.

Сайт Новини.LIVE расскажет об ароматах, которые лучше всего подойдут для новогодних праздников.

Читайте также:

Мандарин в парфюмерии придает ощущение свежести и энергии. Его цитрусовая искра делает аромат легким или теплым, в зависимости от композиции. В этой подборке — несколько парфюмов, где мандарин играет главную роль.

Цитрусовые духи, дарящие ощущение праздника

Lime Basil & Mandarin — Jo Malone London

Этот аромат напоминает утренний ветерок на побережье. Лайм и мандарин создают ощущение свежести, базилик добавляет легкую пряность, а ирис с тимьяном оригинальности композиции. Теплая база из ветивера и пачули делает аромат завершенным. Он подходит для любого сезона, активного дня или путешествий.

Теплий та атмосферний аромат на зиму
Jo Malone London. Фото с brocard

Очень хорошо держится — где-то 4-6 часов, имеет легкий и ненавязчивый шлейф.

Aqua Allegoria Forte Mandarine Forte Mandarine Basilic — Guerlain

Здесь мандарин сочетается с черной смородиной и ванилью. Сладость в базе добавляет глубины запаху, а цветочное сердце делает аромат женственным и спокойным. Подходит и для теплой осени, и для более холодных вечеров этой зимы.

Солодкий парфум на базі мандарину
Aqua Allegoria Forte Mandarine Forte Mandarine Basilic. Фото с brocard

Стойкость — около 8 часов, шлейф запоминающийся, теплый.

California Dream — Louis Vuitton

Солнечный мандарин в центре композиции обрамлен амбретой и бензоином. Аромат напоминает закат над океаном: прохладная свежесть и теплая сладость одновременно. Удачно подойдет на каждый день.

Брендові аромати, що подарують святкові аромати
California Dream — Louis Vuitto. Фото с brocard

Держится до 10 часов, шлейф воздушный, ощутимый.

Ранее мы писали о том, на какой еще аромат по бюджетной цене стоит обратить внимание перед праздниками.

Также мы сообщали о культовом аромате, которым пользовалась еще принцесса Диана.

праздники мода духи аромат запах
Автор:
Юлия Печерская
Автор:
Юлия Печерская
