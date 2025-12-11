Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Звезды "Холостяка-14" поделились любимыми духами

Звезды "Холостяка-14" поделились любимыми духами

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 19:51
Духи звезд "Холостяка-14" — ароматы, поразившие фанатов шоу
Ира Пуха. Фото: скриншот видео

Три участницы нового сезона "Холостяк-14" рассказали, какие ароматы предпочитают. У каждой из девушек своя история отношений с духами: кто-то ищет нежность в бутылочке, кто-то — характер, а кто-то просто позволяет себе менять настроение вместе с запахом.

В РБК-Україна пообщались с тремя участницами нового сезона, и они откровенно рассказали, какие ароматы их любимые.

Реклама
Читайте также:

Какие ароматы любят звезды "Холостяка-14"

Что выбирает Вика Крылас

Вика признается, что аромат для нее — это ежедневный ритуал. Она не привязывается к одному флакону и любит менять запах в зависимости от того, как проснулась и какой день впереди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Несмотря на то, что фаворитов у нее много, удалось выделить три особенных аромата:

  • Kilian Rolling in Love — теплая, почти бархатная история о нежности. Здесь миндаль, мускус и немного сладкой мягкости, которая создает ощущение близости.
  • By Kilian Good Girl Gone Bad — хороший аромат: фруктово-цветочный, смелый, немного провокационный.
  • Memo Paris French Leather — сдержанная кожа с лимонной свежестью и розой.

Ароматный минимализм Виточки Зварич

Виточка говорит честно, что она не из тех, кто часами выбирает духи. Ее вкусы меняются быстро, но есть два аромата, которые все же задержались рядом.

Первый — Pepe Jeans For Her. Он легкомысленный и теплый, похожий на десерт после долгого дня: маршмеллоу, ваниль, миндаль. Аромат об игривости и женственности без чрезмерной слащавости.

Второй — Amouage Guidance, который она открыла недавно. Это пудровый, густой, теплый аромат с персиковыми и древесными нотами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любимые духи Иры Пухи

Ира четко знает, что ей близко. У нее есть два аромата, к которым она возвращается постоянно:

  • YSL Black Opium — теплый вечерний запах кофе с ванилью, который дает ощущение смелости.
  • Gucci Flora Gorgeous Gardenia — более легкий и молодой, с сочной грушей и гарденией. Аромат, который ассоциируется с беззаботностью.

Ира добавляет, что обожает и некоторые мужские унисекс-ароматы, а еще арабские масляные духи, которые не требуют громкого бренда, чтобы звучать выразительно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Говорит, что именно их насыщенный и "живой" запах часто завораживает больше всего.

Ранее мы писали о том, какой женский парфюм идеально дополнит любой праздничный образ.

Также мы сообщали, какой парфюм принцесса Диана выбрала для своей свадьбы.

шоу Холостяк мода духи тренды аромат
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации