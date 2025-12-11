Духи звезд "Холостяка-14" — ароматы, поразившие фанатов шоу

Ира Пуха. Фото: скриншот видео

Три участницы нового сезона "Холостяк-14" рассказали, какие ароматы предпочитают. У каждой из девушек своя история отношений с духами: кто-то ищет нежность в бутылочке, кто-то — характер, а кто-то просто позволяет себе менять настроение вместе с запахом.

В РБК-Україна пообщались с тремя участницами нового сезона, и они откровенно рассказали, какие ароматы их любимые.

Какие ароматы любят звезды "Холостяка-14"

Что выбирает Вика Крылас

Вика признается, что аромат для нее — это ежедневный ритуал. Она не привязывается к одному флакону и любит менять запах в зависимости от того, как проснулась и какой день впереди.

Несмотря на то, что фаворитов у нее много, удалось выделить три особенных аромата:

Kilian Rolling in Love — теплая, почти бархатная история о нежности. Здесь миндаль, мускус и немного сладкой мягкости, которая создает ощущение близости.

By Kilian Good Girl Gone Bad — хороший аромат: фруктово-цветочный, смелый, немного провокационный.

Memo Paris French Leather — сдержанная кожа с лимонной свежестью и розой.

Ароматный минимализм Виточки Зварич

Виточка говорит честно, что она не из тех, кто часами выбирает духи. Ее вкусы меняются быстро, но есть два аромата, которые все же задержались рядом.

Первый — Pepe Jeans For Her. Он легкомысленный и теплый, похожий на десерт после долгого дня: маршмеллоу, ваниль, миндаль. Аромат об игривости и женственности без чрезмерной слащавости.

Второй — Amouage Guidance, который она открыла недавно. Это пудровый, густой, теплый аромат с персиковыми и древесными нотами.

Любимые духи Иры Пухи

Ира четко знает, что ей близко. У нее есть два аромата, к которым она возвращается постоянно:

YSL Black Opium — теплый вечерний запах кофе с ванилью, который дает ощущение смелости.

Gucci Flora Gorgeous Gardenia — более легкий и молодой, с сочной грушей и гарденией. Аромат, который ассоциируется с беззаботностью.

Ира добавляет, что обожает и некоторые мужские унисекс-ароматы, а еще арабские масляные духи, которые не требуют громкого бренда, чтобы звучать выразительно.

Говорит, что именно их насыщенный и "живой" запах часто завораживает больше всего.

