Парфуми зірок "Холостяка-14" — аромати, що вразили фанатів шоу

Іра Пуха. Фото: скриншот відео

Три учасниці нового сезону "Холостяк-14" розповіли, яким ароматам віддають перевагу. У кожної з дівчат своя історія стосунків із парфумами: хтось шукає ніжність у пляшечці, хтось — характер, а хтось просто дозволяє собі міняти настрій разом із запахом.

В РБК-Україна поспілкувалися з трьома учасницями нового сезону, і вони відверто розповіли, які аромати їх улюблені.

Які аромати люблять зірки "Холостяка-14"

Що обирає Віка Крилас

Віка зізнається, що аромат для неї — це щоденний ритуал. Вона не прив’язується до одного флакона і любить змінювати запах залежно від того, як прокинулася і який день попереду.

Попри те, що фаворитів у неї багато, вдалося виділити три особливі аромати:

Kilian Rolling in Love — тепла, майже оксамитова історія про ніжність. Тут мигдаль, мускус і трохи солодкої м’якості, яка створює відчуття близькості.

By Kilian Good Girl Gone Bad — гарний аромат: фруктово-квітковий, сміливий, трохи провокаційний.

Memo Paris French Leather — стримана шкіра з лимонною свіжістю й трояндою.

Ароматний мінімалізм Віточки Зварич

Віточка каже чесно, що вона не з тих, хто годинами обирає парфуми. Її смаки змінюються швидко, але є два аромати, які все ж затрималися поруч.

Перший — Pepe Jeans For Her. Він легковажний і теплий, схожий на десерт після довгого дня: маршмелоу, ваніль, мигдаль. Аромат про грайливість і жіночність без надмірної солодкавості.

Другий — Amouage Guidance, який вона відкрила нещодавно. Це пудровий, густий, теплий аромат з персиковими та деревними нотами.

Улюблені парфуми Іри Пухи

Іра чітко знає, що їй близьке. У неї є два аромати, до яких вона повертається постійно:

YSL Black Opium — теплий вечірній запах кави з ваніллю, який дає відчуття сміливості.

Gucci Flora Gorgeous Gardenia — легший, молодший, з соковитою грушею й гарденією. Аромат, який асоціюється з безтурботністю.

Іра додає, що обожнює і деякі чоловічі унісекс-аромати, а ще арабські олійні парфуми, які не потребують гучного бренду, щоб звучати виразно.

Каже, що саме їхній насичений та "живий" запах часто зачаровує найбільше.

