Весільний аромат принцеси Діани — що вона нанесла тоді

Весільний аромат принцеси Діани — що вона нанесла тоді

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 19:58
Весільний аромат принцеси Діани — парфуми, що увійшли в історію
Принцеса Діана з королем Чарльзом. Фото: скриншот відео

Усі пам’ятають ту легендарну весільну сукню леді Діани — об’ємні рукави, м’яка тафта, нескінченний шлейф у понад сім метрів і блиск тисяч крихітних перлин. Вона була схожа на казку, яку оживили Девід та Елізабет Емануел. Про сукню говорили всі. Але не менш важливим був парфум.

Про це вирішило нагадати видання Vogue.

Читайте також:

Телекамери ловили кожен рух, але лише близькі гості могли відчути ще одну деталь — аромат, який супроводжував Діану до вівтаря. Назву цих парфумів пізніше розповіла її візажистка Барбара Деллі.

Секретний аромат леді Ді — французька історія, що починається у XVIII столітті

Уявіть Париж 1775 року. На вулиці Фобур Сент-Оноре Жан-Франсуа Убіган відкриває невеличку крамницю "У Кошику Квітів". Він створює композиції, які підкорюють французьку аристократію. Саме в цьому Домі, вже через півтора століття, народиться аромат, який увійде до історії — Quelques Fleurs. У 1912 році він став першим справжнім багатоквітковим букетом у парфумерії. Це не просто запах, а майстерно складена симфонія квітів, що тоді прозвучала абсолютно ново. Саме його обрала Діана для свого весілля.

Принцеса Діана здивувала вибором парфуму на весілля
Весільний образ принцеси Діани. Фото: скриншот відео 

Якщо спробувати описати ці парфуми без зайвих слів, то вони схожі на відчуття, коли занурюєшся обличчям у великий оберемок свіжих білих квітів. Тут і тубероза, і конвалія, іланг-іланг, неролі, жасмин — справжній живий букет. На початку відчувається легкий цитрусовий "удар" бергамоту й лимона, а згодом аромат стихає, огортаючи теплом дубового моху, сандалу та кедра.

Барбара Деллі згадувала, що перед церемонією Діана нанесла кілька крапель на зап’ястя так поспіхом, що одна з них впала на сукню. На кадрах видно, як вона обережно притримує спідницю, заходячи до собору Святого Павла — намагалася приховати маленьку пляму, яку могла помітити лише дуже уважна людина.

Весільний аромат принцеси Діани — що вона нанесла тоді - фото 2
Quelques Fleurs, 250th Anniversary Edition, Houbigant. Фото з Vogue

До 250-річчя свого існування Дім Houbigant випустив ювілейну версію Quelques Fleurs — флакон, повністю вкритий золотом, від кришечки до скла. Його ніби створили не для магазину, а для музею. І, чесно кажучи, це один із тих подарунків, які точно не залишаться непоміченими під ялинкою.

Раніше ми писали про те, які парфуми мають дороге звучання і найбільше підходять сучасним жінкам, що знають собі ціну.

Також ми повідомляли, які аромати найкраще розкриваються на тілі і стилісти радять саме їх обирати для побачення.

