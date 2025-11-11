Відео
Парфуми з дорогим звучанням для сучасних жінок

Парфуми з дорогим звучанням для сучасних жінок

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 19:48
Оновлено: 18:56
Парфуми, які створюють ауру успіху — звучать дорого
Дівчина наносить парфуми на тіло. Фото: freepik

Аромат — це не просто завершальний штрих образу. Це ваша невидима візитівка, спосіб сказати про себе без слів. Саме запах часто створює перше враження, підкреслює статус і смак. Коли парфум якісний, то його не сплутаєш ні з чим: у ньому є шляхетність, стримана розкіш і впевненість у кожній ноті.

Новини.LIVE розповість, які парфуми обрати жінкам, які хочуть пахнути дорого.

Читайте також:

Парфуми з дорогим шлейфом, що запам’ятовується

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Extrait

Створений у 2017 році у Франції, цей унісекс-аромат давно став символом витонченого стилю. Його формула — східно-квіткова, глибока й магнетична. Першими звучать гіркий мигдаль і шафран — насичено, але делікатно. Потім розкривається білий кедр і жасмин з Єгипту, додаючи чистоти та світла. Усе це завершується теплим деревним шлейфом з легкою пудровістю та відтінком сірої амбри. Цей аромат притягує більше, ніж будь-які слова. Baccarat Rouge 540 носять ті, хто звик справляти враження навіть тоді, коли просто мовчить.

Prada Paradoxe

Paradoxe — це історія про жінку, яка не боїться бути різною. Ніжною сьогодні, рішучою завтра. У центрі звучання — неролі та жасмин, вплетені у м’яке амброве тепло. Революційна молекула Serenolide додає аромату сучасності: він обволікає, залишаючи тонкий, оксамитовий шлейф.

Парфуми з революційною формулою
Prada Paradoxe. Фото: brocard

Навіть флакон — відображення філософії Prada: трикутник логотипу повернутий під кутом, як символ іншого погляду на жіночність. А головне його можна наповнювати знову, що перетворює красу на свідомий вибір.

Chanel Coco Mademoiselle

Це не просто парфуми, а характер у флаконі. Coco Mademoiselle — аромат для жінки, яка живе на своїх умовах. Його створив Жак Польж, і він зміг передати баланс між свободою та витонченістю. Спочатку чути цитрусову свіжість — легку, мов ранок у Парижі. Потім приходить розкішна квітковість і м’яка пряність, які залишають після себе глибокий, теплий слід.

Цей аромат не потребує зайвих жестів: достатньо кількох крапель, щоб відчути себе впевненою, бажаною і трохи загадковою.

Раніше ми писали про те, нові фаворити серед парфумів, про які усі говорять цього року.

Також ми повідомляли, якими приємними парфумами здивував бренд Kajal.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
