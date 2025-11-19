Відео
Головна Мода Мороз любить ці ноти — парфуми, що звучать дуже дорого

Мороз любить ці ноти — парфуми, що звучать дуже дорого

Дата публікації: 19 листопада 2025 21:06
Оновлено: 21:55
Як пахнути розкішно взимку — вдалі ноти для морозної погоди
Флакон з парфумами. Фото: freepik

Коли надворі холодає, змінюється не лише настрій, а й те, як поводяться аромати. У зимовому повітрі менше вологи, шкіра прохолодніша, і тому легкі ноти вже не розлітаються за секунду, як влітку. Вони ніби притихають, тримаються ближче до тіла, а весь аромат розкривається спокійно й повільно.

Про це пише Ukr.media.

Читайте також:

Теплі матеріали — амбра, деревина, мускус, спеції, смоли. Вони не "тануть" під шарфом і не губляться у вовняному пальті. Навпаки мороз додає їм виразності.

Три аромати, які особливо гарно звучать саме в холодну пору

У кожного свій характер, але всіх об’єднує одне: мороз робить їх глибшими, чистішими і стійкішими.

Maison Francis Kurkdjian Grand Soir

Grand Soir не намагається бути солодким чи "затишним" — це зовсім інша історія. Тут амбра, бензоїн і трішки ванілі зібрані у щось, що більше схоже на світло, ніж на смак. У холоді цей аромат ніби підсушується: амбра втрачає густину, ваніль перестає звучати десертно, і залишається м’яка пудрова хмарка, у якій комфортно дихати.

Які парфуми на морозі перетворюються на тонкий деревний пил
Maison Francis Kurkdjian Grand Soir. Фото: aromateque

Є ще нотка ладану — суха, трохи шкіряна, але без важкості. На морозі вона перетворюється на тонкий деревний пил, який не лізе наперед, а просто тримає форму композиції. Особливо добре Grand Soir поводиться на шерсті й щільній бавовні — такі тканини підсилюють його тиху, тривалу базу.

Maison Crivelli Bois Datchaï

Bois Datchaï створений ніби спеціально для холодного повітря. Спочатку чути кислувату чорну смородину та сухість пряного чаю — не солодкого, а саме терпкого. Через кілька хвилин з’являється кориця, але така, як у кухаря на кінчику ножа: свіжа, суха, без "пекарської" солодкості. Далі оживає кедр, шкіра, трохи димного тону від чаю.

На морозі аромат стає чіткішим: ягоди перестають звучати соковито, деревина виходить вперед, а чай залишає після себе спокійний димний шлейф.

Мороз любить ці ноти — парфуми, що звучать дуже дорого - фото 2
Maison Crivelli Bois Datchaï. Фото: sanahunt.com

Цікаво, що саме на вулиці його відчувають найкраще — холод підкреслює контраст між фруктовою кислинкою та сухим деревом.

Diptyque Tam Dao

Tam Dao — це деревина без зайвих прикрас. У теплі він може здатися м’яким, навіть надто делікатним. Але варто вийти на мороз і сандал із кедром розкриваються зовсім інакше: сухо, чисто, лаконічно.

Який аромат славиться вираженою деревиною
Diptyque Tam Dao. Фото: lagrande.com

У верхніх нотах є мирт і кипарис — вони додають відчуття свіжого подиху. Потім з’являється рівне, спокійне тепло мускусу — не солодке, не пряне, а просто дуже чисте. У Tam Dao немає намагання подобатися чи вражати. Це аромат, який живе своєю структурою: дерево, трохи трави, прозора база. І саме холод допомагає почути ці шари окремо, без метушні.

Раніше ми писали про те, які парфуми до 2000 грн мають розкішний аромат і пахнуть не гірше за деякі люксові. 

Також ми повідомляли, які парфуми обирають собі на кожен день відомі зірки.

мода духи тренди зима аромат стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
