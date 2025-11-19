Як пахнути розкішно взимку — вдалі ноти для морозної погоди

Мороз любить ці ноти — парфуми, що звучать дуже дорого
Коли надворі холодає, змінюється не лише настрій, а й те, як поводяться аромати. У зимовому повітрі менше вологи, шкіра прохолодніша, і тому легкі ноти вже не розлітаються за секунду, як влітку. Вони ніби притихають, тримаються ближче до тіла, а весь аромат розкривається спокійно й повільно.
Про це пише Ukr.media.
Теплі матеріали — амбра, деревина, мускус, спеції, смоли. Вони не "тануть" під шарфом і не губляться у вовняному пальті. Навпаки мороз додає їм виразності.
Три аромати, які особливо гарно звучать саме в холодну пору
У кожного свій характер, але всіх об’єднує одне: мороз робить їх глибшими, чистішими і стійкішими.
Maison Francis Kurkdjian Grand Soir
Grand Soir не намагається бути солодким чи "затишним" — це зовсім інша історія. Тут амбра, бензоїн і трішки ванілі зібрані у щось, що більше схоже на світло, ніж на смак. У холоді цей аромат ніби підсушується: амбра втрачає густину, ваніль перестає звучати десертно, і залишається м’яка пудрова хмарка, у якій комфортно дихати.
Є ще нотка ладану — суха, трохи шкіряна, але без важкості. На морозі вона перетворюється на тонкий деревний пил, який не лізе наперед, а просто тримає форму композиції. Особливо добре Grand Soir поводиться на шерсті й щільній бавовні — такі тканини підсилюють його тиху, тривалу базу.
Maison Crivelli Bois Datchaï
Bois Datchaï створений ніби спеціально для холодного повітря. Спочатку чути кислувату чорну смородину та сухість пряного чаю — не солодкого, а саме терпкого. Через кілька хвилин з’являється кориця, але така, як у кухаря на кінчику ножа: свіжа, суха, без "пекарської" солодкості. Далі оживає кедр, шкіра, трохи димного тону від чаю.
На морозі аромат стає чіткішим: ягоди перестають звучати соковито, деревина виходить вперед, а чай залишає після себе спокійний димний шлейф.
Цікаво, що саме на вулиці його відчувають найкраще — холод підкреслює контраст між фруктовою кислинкою та сухим деревом.
Diptyque Tam Dao
Tam Dao — це деревина без зайвих прикрас. У теплі він може здатися м’яким, навіть надто делікатним. Але варто вийти на мороз і сандал із кедром розкриваються зовсім інакше: сухо, чисто, лаконічно.
У верхніх нотах є мирт і кипарис — вони додають відчуття свіжого подиху. Потім з’являється рівне, спокійне тепло мускусу — не солодке, не пряне, а просто дуже чисте. У Tam Dao немає намагання подобатися чи вражати. Це аромат, який живе своєю структурою: дерево, трохи трави, прозора база. І саме холод допомагає почути ці шари окремо, без метушні.
Раніше ми писали про те, які парфуми до 2000 грн мають розкішний аромат і пахнуть не гірше за деякі люксові.
Також ми повідомляли, які парфуми обирають собі на кожен день відомі зірки.
Читайте Новини.LIVE!