Парфуми до 2000 грн з розкішним шлейфом — легко сплутати з люксом

Парфуми — це не про колекцію флаконів на полиці. Це про відчуття, які живуть поруч із вами цілий день: як аромат змінюється на шкірі, як він реагує на тепло, як підсилює настрій. Часом саме баланс у композиції вирішує все. Якщо він знайдений — навіть бюджетний аромат здатен звучати так, ніби ви щойно вийшли з люксового бутика.

Новини.LIVE зібрали три аромати, які легко знайти в продажу і які не перевищують 2000 гривень. Але за відчуттями вони значно дорожчі.

Доступні аромати з преміальним звучанням

Calvin Klein Euphoria

Euphoria — це той випадок, коли аромат звучить впевнено. Аромат починається з густого гранатового джему та стиглої хурми, а зелені ноти додають йому свіжості. Далі вступають квіти — трохи загадкова чорна орхідея, ніжний лотос і тепла магнолія чампака. У фіналі відчувається деревина махагоні, амбра, чорна фіалка та легкі вершки. Все це разом дає відчуття глибокого, насиченого аромату, який відкривається хвилями.

Calvin Klein Euphoria. Фото з Makeup

На Makeup зараз 30 мл коштують 1954 грн.

Jimmy Choo Eau de Parfum

Jimmy Choo For Women створений для жінок, які не бояться жити яскраво. Він фруктово-квітковий, але не легковажний — у ньому є характер. Початок звучить тонами італійського апельсина та грушевого нектару — соковито, солодко, але без нудотності. Потім проявляється тигрова орхідея, яка робить аромат більш жіночним і глибшим. Солодкість тут доросла, тепла, з м’яким шлейфом.

Jimmy Choo Eau de Parfum. Фото з Notino

Аромат вийшов у 2011 році й досі тримається в топах продажів завдяки поєднанню ніжності та стриманої розкоші.

На Notino 60 мл коштують 1710 грн.

Givenchy L’Interdit

L’Interdit — не про спокій. Це той парфум, який просить не ховати свою індивідуальність. Спочатку ви відчуєте імбир — він додає іскорки, легкого хвилювання. Потім вступає тріо білих квітів: жасмин, апельсиновий цвіт і тубероза. Разом вони звучать чисто, яскраво, навіть трохи зухвало. А в базі присутні ветивер і пачулі, які роблять аромат насиченим і таким, що запам’ятовується.

Givenchy L’Interdit. Фото з Notino

Ідея аромату — не просити вибачення за себе й дозволити собі бути сміливою настільки, наскільки хочеться.

На Notino 35 мл коштують 1855 грн.

