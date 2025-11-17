Парфуми до 2000 грн з розкішним шлейфом — легко сплутати з люксом

Парфуми до 2000 грн, які дадуть фору дорогим
Парфуми — це не про колекцію флаконів на полиці. Це про відчуття, які живуть поруч із вами цілий день: як аромат змінюється на шкірі, як він реагує на тепло, як підсилює настрій. Часом саме баланс у композиції вирішує все. Якщо він знайдений — навіть бюджетний аромат здатен звучати так, ніби ви щойно вийшли з люксового бутика.
Новини.LIVE зібрали три аромати, які легко знайти в продажу і які не перевищують 2000 гривень. Але за відчуттями вони значно дорожчі.
Доступні аромати з преміальним звучанням
Calvin Klein Euphoria
Euphoria — це той випадок, коли аромат звучить впевнено. Аромат починається з густого гранатового джему та стиглої хурми, а зелені ноти додають йому свіжості. Далі вступають квіти — трохи загадкова чорна орхідея, ніжний лотос і тепла магнолія чампака. У фіналі відчувається деревина махагоні, амбра, чорна фіалка та легкі вершки. Все це разом дає відчуття глибокого, насиченого аромату, який відкривається хвилями.
На Makeup зараз 30 мл коштують 1954 грн.
Jimmy Choo Eau de Parfum
Jimmy Choo For Women створений для жінок, які не бояться жити яскраво. Він фруктово-квітковий, але не легковажний — у ньому є характер. Початок звучить тонами італійського апельсина та грушевого нектару — соковито, солодко, але без нудотності. Потім проявляється тигрова орхідея, яка робить аромат більш жіночним і глибшим. Солодкість тут доросла, тепла, з м’яким шлейфом.
Аромат вийшов у 2011 році й досі тримається в топах продажів завдяки поєднанню ніжності та стриманої розкоші.
На Notino 60 мл коштують 1710 грн.
Givenchy L’Interdit
L’Interdit — не про спокій. Це той парфум, який просить не ховати свою індивідуальність. Спочатку ви відчуєте імбир — він додає іскорки, легкого хвилювання. Потім вступає тріо білих квітів: жасмин, апельсиновий цвіт і тубероза. Разом вони звучать чисто, яскраво, навіть трохи зухвало. А в базі присутні ветивер і пачулі, які роблять аромат насиченим і таким, що запам’ятовується.
Ідея аромату — не просити вибачення за себе й дозволити собі бути сміливою настільки, наскільки хочеться.
На Notino 35 мл коштують 1855 грн.
