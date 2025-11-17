Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Духи до 2000 грн, которые дадут фору дорогим

Духи до 2000 грн, которые дадут фору дорогим

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 19:58
обновлено: 19:10
Духи до 2000 грн с роскошным шлейфом — легко спутать с люксом
Хорошие духи. Фото: freepik

Парфюм — это не про коллекцию флаконов на полке. Это об ощущениях, которые живут рядом с вами целый день: как аромат меняется на коже, как он реагирует на тепло, как усиливает настроение. Порой именно баланс в композиции решает все. Если он найден — даже бюджетный аромат способен звучать так, будто вы только что вышли из люксового бутика.

Новини.LIVE собрали три аромата, которые легко найти в продаже и которые не превышают 2000 гривен. Но по ощущениям они значительно дороже.

Реклама
Читайте также:

Доступные ароматы с премиальным звучанием

Calvin Klein Euphoria

Euphoria — это тот случай, когда аромат звучит уверенно. Аромат начинается с густого гранатового джема и спелой хурмы, а зеленые ноты добавляют ему свежести. Далее вступают цветы — немного загадочная черная орхидея, нежный лотос и теплая магнолия чампака. В финале чувствуется древесина махагони, амбра, черная фиалка и легкие сливки. Все это вместе дает ощущение глубокого, насыщенного аромата, который открывается волнами.

Парфуми, що розкриваються поступово
Calvin Klein Euphoria. Фото с Makeup

На Makeup сейчас 30 мл стоят 1954 грн.

Jimmy Choo Eau de Parfum

Jimmy Choo For Women создан для женщин, которые не боятся жить ярко. Он фруктово-цветочный, но не легкомысленный — в нем есть характер. Начало звучит тонами итальянского апельсина и грушевого нектара — сочно, сладко, но без приторности. Затем проявляется тигровая орхидея, которая делает аромат более женственным и более глубоким. Сладость здесь взрослая, теплая, с мягким шлейфом.

Парфум, що звучить яскраво
Jimmy Choo Eau de Parfum. Фото с Notino

Аромат вышел в 2011 году и до сих пор держится в топах продаж благодаря сочетанию нежности и сдержанной роскоши.

На Notino 60 мл стоят 1710 грн.

Givenchy L'Interdit

L'Interdit — не о спокойствии. Это тот парфюм, который просит не прятать свою индивидуальность. Сначала вы почувствуете имбирь — он добавляет искорки, легкого волнения. Затем вступает трио белых цветов: жасмин, апельсиновый цвет и тубероза. Вместе они звучат чисто, ярко, даже немного дерзко. А в базе присуствует ветивер и пачули, которые делают аромат насыщенным и запоминающимся.

База аромату, що звучить трохи зухвало
Givenchy L'Interdit. Фото с Notino

Идея аромата — не извиняться за себя и позволить себе быть смелой настолько, насколько хочется.

На Notino 35 мл стоят 1855 грн.

Ранее мы писали о том, почему ароматы с нотой вишни считаются самыми соблазнительными в этом сезоне.

Также мы сообщали, какие ароматы являются фаворитами у мировых звезд, таких как Меган Маркл, Рианна, Натали Портман, Виктория Бекхэм.

мода духи аромат стиль запах
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации