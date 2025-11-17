Духи до 2000 грн с роскошным шлейфом — легко спутать с люксом

Духи до 2000 грн, которые дадут фору дорогим
Парфюм — это не про коллекцию флаконов на полке. Это об ощущениях, которые живут рядом с вами целый день: как аромат меняется на коже, как он реагирует на тепло, как усиливает настроение. Порой именно баланс в композиции решает все. Если он найден — даже бюджетный аромат способен звучать так, будто вы только что вышли из люксового бутика.
Новини.LIVE собрали три аромата, которые легко найти в продаже и которые не превышают 2000 гривен. Но по ощущениям они значительно дороже.
Доступные ароматы с премиальным звучанием
Calvin Klein Euphoria
Euphoria — это тот случай, когда аромат звучит уверенно. Аромат начинается с густого гранатового джема и спелой хурмы, а зеленые ноты добавляют ему свежести. Далее вступают цветы — немного загадочная черная орхидея, нежный лотос и теплая магнолия чампака. В финале чувствуется древесина махагони, амбра, черная фиалка и легкие сливки. Все это вместе дает ощущение глубокого, насыщенного аромата, который открывается волнами.
На Makeup сейчас 30 мл стоят 1954 грн.
Jimmy Choo Eau de Parfum
Jimmy Choo For Women создан для женщин, которые не боятся жить ярко. Он фруктово-цветочный, но не легкомысленный — в нем есть характер. Начало звучит тонами итальянского апельсина и грушевого нектара — сочно, сладко, но без приторности. Затем проявляется тигровая орхидея, которая делает аромат более женственным и более глубоким. Сладость здесь взрослая, теплая, с мягким шлейфом.
Аромат вышел в 2011 году и до сих пор держится в топах продаж благодаря сочетанию нежности и сдержанной роскоши.
На Notino 60 мл стоят 1710 грн.
Givenchy L'Interdit
L'Interdit — не о спокойствии. Это тот парфюм, который просит не прятать свою индивидуальность. Сначала вы почувствуете имбирь — он добавляет искорки, легкого волнения. Затем вступает трио белых цветов: жасмин, апельсиновый цвет и тубероза. Вместе они звучат чисто, ярко, даже немного дерзко. А в базе присуствует ветивер и пачули, которые делают аромат насыщенным и запоминающимся.
Идея аромата — не извиняться за себя и позволить себе быть смелой настолько, насколько хочется.
На Notino 35 мл стоят 1855 грн.
