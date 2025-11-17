Духи до 2000 грн с роскошным шлейфом — легко спутать с люксом

Хорошие духи. Фото: freepik

Парфюм — это не про коллекцию флаконов на полке. Это об ощущениях, которые живут рядом с вами целый день: как аромат меняется на коже, как он реагирует на тепло, как усиливает настроение. Порой именно баланс в композиции решает все. Если он найден — даже бюджетный аромат способен звучать так, будто вы только что вышли из люксового бутика.

Новини.LIVE собрали три аромата, которые легко найти в продаже и которые не превышают 2000 гривен. Но по ощущениям они значительно дороже.

Реклама

Читайте также:

Доступные ароматы с премиальным звучанием

Calvin Klein Euphoria

Euphoria — это тот случай, когда аромат звучит уверенно. Аромат начинается с густого гранатового джема и спелой хурмы, а зеленые ноты добавляют ему свежести. Далее вступают цветы — немного загадочная черная орхидея, нежный лотос и теплая магнолия чампака. В финале чувствуется древесина махагони, амбра, черная фиалка и легкие сливки. Все это вместе дает ощущение глубокого, насыщенного аромата, который открывается волнами.

Calvin Klein Euphoria. Фото с Makeup

На Makeup сейчас 30 мл стоят 1954 грн.

Jimmy Choo Eau de Parfum

Jimmy Choo For Women создан для женщин, которые не боятся жить ярко. Он фруктово-цветочный, но не легкомысленный — в нем есть характер. Начало звучит тонами итальянского апельсина и грушевого нектара — сочно, сладко, но без приторности. Затем проявляется тигровая орхидея, которая делает аромат более женственным и более глубоким. Сладость здесь взрослая, теплая, с мягким шлейфом.

Jimmy Choo Eau de Parfum. Фото с Notino

Аромат вышел в 2011 году и до сих пор держится в топах продаж благодаря сочетанию нежности и сдержанной роскоши.

На Notino 60 мл стоят 1710 грн.

Givenchy L'Interdit

L'Interdit — не о спокойствии. Это тот парфюм, который просит не прятать свою индивидуальность. Сначала вы почувствуете имбирь — он добавляет искорки, легкого волнения. Затем вступает трио белых цветов: жасмин, апельсиновый цвет и тубероза. Вместе они звучат чисто, ярко, даже немного дерзко. А в базе присуствует ветивер и пачули, которые делают аромат насыщенным и запоминающимся.

Givenchy L'Interdit. Фото с Notino

Идея аромата — не извиняться за себя и позволить себе быть смелой настолько, насколько хочется.

На Notino 35 мл стоят 1855 грн.

Ранее мы писали о том, почему ароматы с нотой вишни считаются самыми соблазнительными в этом сезоне.

Также мы сообщали, какие ароматы являются фаворитами у мировых звезд, таких как Меган Маркл, Рианна, Натали Портман, Виктория Бекхэм.