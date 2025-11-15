Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Самые соблазнительные духи с ароматом вишни для холодного сезона

Самые соблазнительные духи с ароматом вишни для холодного сезона

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 19:46
обновлено: 08:54
Женские духи с ароматом вишни — ощущается соблазн зимнего сезона
Духи с вишней. Фото: freepik

Вишня в парфюмерии — как старый знакомый, вдруг вернувшийся с новой энергией. Ее аромат больше не напоминает сахарную конфету из детства. Теперь это вишня с характером — терпкая, немного пьянящая, будто в бокале ликера после полуночи. В ней есть и соблазн, и огонь, и загадка, которую хочется разгадать. Она остается рядом, напоминая о себе мягким, теплым шлейфом.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Вместо карамельной нежности — пряно-дымный оттенок. Вместо детской сладости — зрелость и глубина. Вишня стала менее про "десерт" и больше про "настроение". Она уже не наивная — скорее, уверенная, как женщина, знающая чего стоит. Ее аромат — это сочетание контрастов: кислота и мягкость, специи и тепло, легкость и густота. В этом настоящая магия.

Трендовые ароматы на зиму с нотками вишни

Very Good Girl Elixir, Carolina Herrera

В этой композиции вишня встречается с горьким миндалем — неожиданное знакомство, которое сразу задевает. Затем раскрывается роза и белая тубероза, а в самом сердце чувствуется ваниль с какао. Получается аромат, который обволакивает, но не удушает. Он не для толпы — он для тех, кто хочет остаться в памяти.

Cherry Smoke, Tom Ford

Темная вишня в окружении шафрана и османтуса пахнет так, будто где-то рядом горит камин. В этой теплоте есть что-то огненное — как прикосновение, оставляющее после себя тление. Звучит глубоко, с легкой горечью, будто после бокала красного вина, которое еще не успело остыть.

Juliette Has a Gun, Juliette

Здесь вишня будто с перчинкой. Розовый перец, жасмин, немного древесного кашмерана и аромат будто играет на контрастах. Он одновременно нежный и дерзкий. Держится на коже долго, как воспоминание о ночи, которую хочется повторить.

Rouge Smoking, BDK Parfums

Этот аромат напоминает бархатный дым, медленно растворяющийся в воздухе. Вишня здесь — не яркая, а приглушенная, с едва пудровым оттенком. К ней добавляются ваниль, бобы тонка и гелиотроп. Все вместе звучит мягко, интимно, как шелк, который скользит по коже.

Ранее мы писали о том, какие духи лучше всего подойдут для свиданий, так как имеют особый аромат.

Также мы сообщали, какой зимний парфюм будет подходить элегантной женщине с характером.

мода духи тренды аромат стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации