Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Найспокусливіші парфуми з ароматом вишні для холодного сезону

Найспокусливіші парфуми з ароматом вишні для холодного сезону

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 19:46
Оновлено: 08:54
Жіночі парфуми з ароматом вишні — відчувається спокуса зимового сезону
Парфуми з вишнею. Фото: freepik

Вишня в парфумерії — як старий знайомий, що раптом повернувся з новою енергією. Її аромат більше не нагадує цукрову цукерку з дитинства. Тепер це вишня з характером — терпка, трохи п’яна, ніби в келиху лікеру після півночі. У ній є і спокуса, і вогонь, і загадка, яку хочеться розгадати. Вона лишається поруч, нагадуючи про себе м’яким, теплим шлейфом.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Замість карамельної ніжності — пряно-дімний відтінок. Замість дитячої солодкості — зрілість і глибина. Вишня стала менш про "десерт" і більше про "настрій". Вона вже не наївна — радше, впевнена, як жінка, що знає, чого варта. Її аромат — це поєднання контрастів: кислота й м’якість, спеції й тепло, легкість і густота. У цьому справжня магія.

Трендові аромати на зиму з нотками вишні

Very Good Girl Elixir, Carolina Herrera

У цій композиції вишня зустрічається з гірким мигдалем — несподіване знайомство, яке одразу зачіпає. Потім розкривається троянда й біла тубероза, а в самому серці відчувається ваніль із какао. Виходить аромат, що обволікає, але не задушує. Він не для натовпу — він для тих, хто хоче залишитись у пам’яті.

Cherry Smoke, Tom Ford

Темна вишня в оточенні шафрану й османтусу пахне так, ніби десь поруч горить камін. У цій теплоті є щось вогняне — як дотик, що лишає після себе тління. Звучить глибоко, із легкою гіркотою, ніби після келиха червоного вина, яке ще не встигло охолонути.

Juliette Has a Gun, Juliette

Тут вишня ніби з перчинкою. Рожевий перець, жасмин, трохи деревного кашмерану і аромат ніби грає на контрастах. Він водночас ніжний і зухвалий. Тримається на шкірі довго, як спогад про ніч, яку хочеться повторити.

Rouge Smoking, BDK Parfums

Цей аромат нагадує оксамитовий дим, що повільно розчиняється в повітрі. Вишня тут — не яскрава, а приглушена, з ледь пудровим відтінком. До неї додаються ваніль, боби тонка й геліотроп. Усе разом звучить м’яко, інтимно, як шовк, який ковзає по шкірі.

Раніше ми писали про те, які парфуми найкраще підійдуть для побачень, бо мають особливий аромат.

Також ми повідомляли, який зимовий парфум буде пасувати елегантній жінці з характером.

мода духи тренди аромат стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації