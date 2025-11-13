Парфюмы, которым не изменяют мировые звезды — их выбирает Меган Маркл, Рианна и Виктория Бекхэм

Парфюмерия. Фото: freepik

Какой аромат может рассказать о человеке больше, чем весь его гардероб? Иногда именно запах выдает характер — будь то уверенная смелость, сдержанная элегантность или кроткая женственность, не требующая громких объяснений.

В РБК-Україна собрали фавориты четырех женщин, чьи ароматы давно стали их скромной подписью.

Парфюмы, ставшие визитной карточкой многих звезд

Возможно, именно среди них вы узнаете свой.

Рианна

Рианну часто называют женщиной, которую невозможно забыть и это не преувеличение. У нее собственный бренд парфюмов, но в ежедневной жизни она годами возвращается к одному аромату — Love, Don't Be Shy от By Kilian.

Это сладкое, теплое сочетание нероли, зефира и апельсинового цвета, которое звучит не по-детски, а немного дерзко. На холоде этот аромат раскрывается еще глубже, оставляя за собой мягкий, но очень узнаваемый след. Словно сладкая тайна, которую хочется сохранить только для себя.

Love, Don't Be Shy от By Kilian. Фото с brocard

Меган Маркл

Меган — полная противоположность Рианне по парфюмерным привычкам. Она тяготеет к легкости, свежести и немного "воздушным" композициям. Ее любимые ароматы — Wild Bluebell и Wood Sage & Sea Salt от Jo Malone, а также элегантный Côte d'Azur от Oribe.

Все они очень ненавязчивые: зеленая свежесть, мягкая солоноватость моря, светлые цветочные ноты — ничего лишнего. Это тот случай, когда аромат подчеркивает естественность и хороший вкус. И такие чистые композиции легко найти и в масс-маркете.

Wood Sage & Sea Salt от Jo Malone. Фото с brocard

Виктория Бекхэм

Виктория — женщина, которая давно выросла из "простых" ароматов. Она тяготеет к нишевой парфюмерии: древесные аккорды, табак, кожа, цитрусовые намеки. Долгое время ее неизменным фаворитом был Bal d'Afrique от Byredo — теплота ветивера, маракуйя и кедровая база, которые собираются в очень узнаваемый шлейф.

Bal d'Afrique от Byredo. Фото с brocard

Сегодня она активно продвигает собственную линейку ароматов. Глубокий Suite 302 с нотами черной вишни, кожи и табака — для тех, кто любит театральность. Portofino '97 — более легкий, но такой же характерный, с цитрусами и деревом. Все они звучат как продолжение ее стиля: сдержанно, дорого, без попыток понравиться.

Натали Портман

Натали уже много лет ассоциируют с Miss Dior — и это тот редкий случай, когда аромат и правда "сросся" с человеком. Ее любимые — Miss Dior Eau de Parfum и Miss Dior Essence. Они оба очень женственные: роза, пион, ирис, легкие фруктовые ноты персика и абрикоса. Эти ароматы оставляют после себя теплый, немного романтичный след, который подчеркивает нежность, а не демонстрирует ее.

Miss Dior Eau de Parfum. Фото с brocard

Кто-то выбирает аромат, чтобы заявить о себе. Кто-то, чтобы оставить едва уловимую подсказку о характере. Но любимые запахи знаменитостей показывают одно, что найти "свой" аромат — это не о цене или бренде, а о том, что резонирует именно с вами.

