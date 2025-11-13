Парфуми, яким не зраджують світові зірки — їх обирає Меган Маркл, Ріанни та Вікторії Бекхем

Парфуми. Фото: freepik

Який аромат може розповісти про людину більше, ніж увесь її гардероб? Іноді саме запах видає характер — чи це впевнена сміливість, стримана елегантність або лагідна жіночність, яка не потребує гучних пояснень.

В РБК-Україна зібрали фаворити чотирьох жінок, чиї аромати давно стали їхнім підписом.

Реклама

Читайте також:

Парфуми, що стали візитівкою багатьох зірок

Можливо, саме серед них ви впізнаєте свій.

Ріанна

Ріанну часто називають жінкою, яку неможливо забути і це не перебільшення. У неї власний бренд парфумів, але в щоденному житті вона роками повертається до одного аромату — Love, Don’t Be Shy від By Kilian.

Це солодке, тепле поєднання неролі, зефіру та апельсинового цвіту, яке звучить не по-дитячому, а трохи зухвало. На холоді цей аромат розкривається ще глибше, залишаючи за собою м’який, але дуже впізнаваний слід. Наче солодка таємниця, яку хочеться зберегти тільки для себе.

Love, Don’t Be Shy від By Kilian. Фото з brocard

Меган Маркл

Меган — повна протилежність Ріанні за парфумерними звичками. Вона тяжіє до легкості, свіжості й трохи "повітряних" композицій. Такі, що ніби тануть на шкірі. Її улюблені аромати — Wild Bluebell та Wood Sage & Sea Salt від Jo Malone, а також елегантний Côte d'Azur від Oribe.

Усі вони дуже ненав’язливі: зелена свіжість, м’яка солонуватість моря, світлі квіткові ноти — нічого зайвого. Це той випадок, коли аромат підкреслює природність і гарний смак. І такі чисті композиції легко знайти й у масмаркеті.

Wood Sage & Sea Salt від Jo Malone. Фото з brocard

Вікторія Бекхем

Вікторія — жінка, яка давно виросла з "простих" ароматів. Вона тяжіє до нішевої парфумерії: деревні акорди, тютюн, шкіра, цитрусові натяки. Довгий час її незмінним фаворитом був Bal d’Afrique від Byredo — теплота ветиверу, маракуйя та кедрова база, які збираються у дуже впізнаваний шлейф.

Bal d’Afrique від Byredo. Фото з brocard

Сьогодні вона активно просуває власну лінійку ароматів. Глибокий Suite 302 із нотами чорної вишні, шкіри й тютюну — для тих, хто любить театральність. Portofino '97 — легший, але такий же характерний, із цитрусами та деревом. Усі вони звучать як продовження її стилю: стримано, дорого, без спроб сподобатися.

Наталі Портман

Наталі вже багато років асоціюють із Miss Dior — і це той рідкісний випадок, коли аромат і справді "зрісся" з людиною. Її улюблені — Miss Dior Eau de Parfum та Miss Dior Essence. Вони обидва дуже жіночні: троянда, півонія, ірис, легкі фруктові ноти персика та абрикоса. Ці аромати залишають після себе теплий, трохи романтичний слід, який підкреслює ніжність, а не демонструє її.

Miss Dior Eau de Parfum. Фото з brocard

Хтось обирає аромат, щоб заявити про себе. Хтось, щоб лишити ледь відчутну підказку про характер. Але улюблені запахи знаменитостей показують одне, що знайти "свій" аромат — це не про ціну чи бренд, а про те, що резонує саме з вами.

Раніше ми писали про те, які культові парфуми часто обирають вишукані жінки.

Також ми повідомляли, які саме аромати найкраще розкриваються в холодну пору.