Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Мороз любит эти ноты — духи, которые звучат очень дорого

Мороз любит эти ноты — духи, которые звучат очень дорого

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 21:06
обновлено: 22:21
Как пахнуть роскошно зимой — удачные ноты для морозной погоды
Флакон с духами. Фото: freepik

Когда на улице холодает, меняется не только настроение, но и то, как ведут себя ароматы. В зимнем воздухе меньше влаги, кожа прохладнее, и поэтому легкие ноты уже не разлетаются за секунду, как летом. Они будто притихают, держатся ближе к телу, а весь аромат раскрывается спокойно и медленно.

Об этом пишет Ukr.media.

Реклама
Читайте также:

Теплые материалы — амбра, древесина, мускус, специи, смолы. Они не "тают" под шарфом и не теряются в шерстяном пальто. Наоборот мороз добавляет им выразительности.

Три аромата, которые особенно хорошо звучат именно в холодное время

У каждого свой характер, но всех объединяет одно: мороз делает их глубже, чище и устойчивее.

Maison Francis Kurkdjian Grand Soir

Grand Soir не пытается быть сладким или "уютным" — это совсем другая история. Здесь амбра, бензоин и немного ванили собраны в нечто, что больше похоже на свет, чем на вкус. В холоде этот аромат будто подсушивается: амбра теряет густоту, ваниль перестает звучать десертно, и остается мягкое пудровое облачко, в котором комфортно дышать.

Які парфуми на морозі перетворюються на тонкий деревний пил
Maison Francis Kurkdjian Grand Soir. Фото: aromateque

Есть еще нотка ладана — сухая, немного кожаная, но без тяжести. На морозе она превращается в тонкую древесную пыль, которая не лезет вперед, а просто держит форму композиции. Особенно хорошо Grand Soir ведет себя на шерсти и плотном хлопке — такие ткани усиливают его тихую, продолжительную базу.

Maison Crivelli Bois Datchaï

Bois Datchaï создан как будто специально для холодного воздуха. Сначала слышна кисловатая черная смородина и сухость пряного чая — не сладкого, а именно терпкого. Через несколько минут появляется корица, но такая, как у повара на кончике ножа: свежая, сухая, без "пекарской" сладости. Далее оживает кедр, кожа, немного дымного тона от чая.

На морозе аромат становится более четким: ягоды перестают звучать сочно, древесина выходит вперед, а чай оставляет после себя спокойный дымный шлейф.

Мороз любит эти ноты — духи, что очень дорого - фото 2
Maison Crivelli Bois Datchaï. Фото: sanahunt.com

Интересно, что именно на улице его чувствуют лучше всего — холод подчеркивает контраст между фруктовой кислинкой и сухим деревом.

Diptyque Tam Dao

Tam Dao — это древесина без лишних украшений. В тепле он может показаться мягким, даже чересчур деликатным. Но стоит выйти на мороз и сандал с кедром раскрываются совсем иначе: сухо, чисто, лаконично.

Який аромат славиться вираженою деревиною
Diptyque Tam Dao. Фото: lagrande.com

В верхних нотах есть мирт и кипарис — они добавляют ощущение свежего дыхания. Затем появляется ровное, спокойное тепло мускуса — не сладкое, не пряное, а просто очень чистое. В Tam Dao нет попытки нравиться или впечатлять. Это аромат, который живет своей структурой: дерево, немного травы, прозрачная база. И именно холод помогает услышать эти слои отдельно, без суеты.

Ранее мы писали о том, какие духи до 2000 грн имеют роскошный аромат и пахнут не хуже некоторых люксовых.

Также мы сообщали, какие духи выбирают себе на каждый день известные звезды.

мода духи тренды зима аромат стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации