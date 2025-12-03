Видео
Свадебный аромат принцессы Дианы — что она нанесла тогда

Дата публикации 3 декабря 2025 19:58
Свадебный аромат принцессы Дианы — духи, что вошли в историю
Принцесса Диана с королем Чарльзом. Фото: скриншот видео

Все помнят то легендарное свадебное платье леди Дианы — объемные рукава, мягкая тафта, бесконечный шлейф более чем в семь метров и блеск тысяч крошечных жемчужин. Оно было похоже на сказку, которую оживили Дэвид и Элизабет Эмануэл. О платье говорили все. Но не менее важным был парфюм.

Об этом решило напомнить издание Vogue.

Телекамеры ловили каждое движение, но только близкие гости могли почувствовать еще одну деталь — аромат, который сопровождал Диану к алтарю. Название этих духов позже рассказала ее визажист Барбара Делли.

Секретный аромат леди Ди — французская история, начинающаяся в XVIII веке

Представьте Париж 1775 года. На улице Фобур Сент-Оноре Жан-Франсуа Убиган открывает небольшой магазинчик "В Корзине Цветов". Он создает композиции, которые покоряют французскую аристократию. Именно в этом Доме, уже через полтора века, родится аромат, который войдет в историю — Quelques Fleurs. В 1912 году он стал первым настоящим многоцветковым букетом в парфюмерии. Это не просто запах, а искусно составленная симфония цветов, которая тогда прозвучала совершенно ново. Именно его выбрала Диана для своей свадьбы.

Принцеса Діана здивувала вибором парфуму на весілля
Свадебный образ принцессы Дианы. Фото: скриншот видео

Если попытаться описать эти духи без лишних слов, то они похожи на ощущения, когда окунаешься лицом в большую охапку свежих белых цветов. Здесь и тубероза, и ландыш, иланг-иланг, нероли, жасмин — настоящий живой букет. В начале ощущается легкий цитрусовый "удар" бергамота и лимона, а затем аромат стихает, окутывая теплом дубового мха, сандала и кедра.

Барбара Делли вспоминала, что перед церемонией Диана нанесла несколько капель на запястье в такой спешке, что одна из них упала на платье. На кадрах видно, как она осторожно придерживает юбку, заходя в собор Святого Павла — пыталась скрыть маленькое пятно, которое мог заметить только очень внимательный человек.

Свадебный аромат принцессы Дианы — что она нанесла тогда - фото 2
Quelques Fleurs, 250th Anniversary Edition, Houbigant. Фото из Vogue

К 250-летию своего существования Дом Houbigant выпустил юбилейную версию Quelques Fleurs — флакон, полностью покрытый золотом, от крышечки до стекла. Его будто создали не для магазина, а для музея. И, честно говоря, это один из тех подарков, которые точно не останутся незамеченными под елкой.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
