Свадебный аромат принцессы Дианы — духи, что вошли в историю

Свадебный аромат принцессы Дианы — что она нанесла тогда
Все помнят то легендарное свадебное платье леди Дианы — объемные рукава, мягкая тафта, бесконечный шлейф более чем в семь метров и блеск тысяч крошечных жемчужин. Оно было похоже на сказку, которую оживили Дэвид и Элизабет Эмануэл. О платье говорили все. Но не менее важным был парфюм.
Телекамеры ловили каждое движение, но только близкие гости могли почувствовать еще одну деталь — аромат, который сопровождал Диану к алтарю. Название этих духов позже рассказала ее визажист Барбара Делли.
Секретный аромат леди Ди — французская история, начинающаяся в XVIII веке
Представьте Париж 1775 года. На улице Фобур Сент-Оноре Жан-Франсуа Убиган открывает небольшой магазинчик "В Корзине Цветов". Он создает композиции, которые покоряют французскую аристократию. Именно в этом Доме, уже через полтора века, родится аромат, который войдет в историю — Quelques Fleurs. В 1912 году он стал первым настоящим многоцветковым букетом в парфюмерии. Это не просто запах, а искусно составленная симфония цветов, которая тогда прозвучала совершенно ново. Именно его выбрала Диана для своей свадьбы.
Если попытаться описать эти духи без лишних слов, то они похожи на ощущения, когда окунаешься лицом в большую охапку свежих белых цветов. Здесь и тубероза, и ландыш, иланг-иланг, нероли, жасмин — настоящий живой букет. В начале ощущается легкий цитрусовый "удар" бергамота и лимона, а затем аромат стихает, окутывая теплом дубового мха, сандала и кедра.
Барбара Делли вспоминала, что перед церемонией Диана нанесла несколько капель на запястье в такой спешке, что одна из них упала на платье. На кадрах видно, как она осторожно придерживает юбку, заходя в собор Святого Павла — пыталась скрыть маленькое пятно, которое мог заметить только очень внимательный человек.
К 250-летию своего существования Дом Houbigant выпустил юбилейную версию Quelques Fleurs — флакон, полностью покрытый золотом, от крышечки до стекла. Его будто создали не для магазина, а для музея. И, честно говоря, это один из тех подарков, которые точно не останутся незамеченными под елкой.
