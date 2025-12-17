Відео
Головна Мода Парфуми, що пахнуть святом — вибір для яскравих вечорів 2025/2026

Парфуми, що пахнуть святом — вибір для яскравих вечорів 2025/2026

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 21:32
Новорічні парфуми 2025/2026 — аромати, що створюють магію свята
Парфуми. Фото: freepik

Новорічна ніч — це не тільки святкова їжа, музика і світло свічок. Важливу роль грає запах: саме він формує настрій, додає тепла або свіжості, підкреслює присутність людини в кімнаті. Парфюм для вечора варто обирати так само уважно, як і одяг. Потрібно, щоб він доповнював образ.

Сайт Новини.LIVE розповість про аромати, що найкраще підійдуть для новорічних свят.

Мандарин у парфумерії додає відчуття свіжості й енергії. Його цитрусова іскра робить аромат легким або теплим, залежно від композиції. У цій добірці — кілька парфумів, де мандарин грає головну роль.

Цитрусові парфуми, що дарують відчуття свята

Lime Basil & Mandarin — Jo Malone London

Цей аромат нагадує ранковий вітерець на узбережжі. Лайм і мандарин створюють відчуття свіжості, базилік додає легку пряність, а ірис із чебрецем оригінальності композиції. Тепла база з ветиверу й пачулі робить аромат завершеним. Він підходить для будь-якого сезону, активного дня або подорожей.

Теплий та атмосферний аромат на зиму
Jo Malone London. Фото з brocard

Дуже добре тримається — десь 4–6 годин, має легкий та ненав’язливий шлейф.

Aqua Allegoria Forte Mandarine Basilic — Guerlain

Тут мандарин поєднується з чорною смородиною і ваніллю. Солодкість у базі додає глибини запаху, а квіткове серце робить аромат жіночним і спокійним. Підходить і для теплої осені, і для більш холодних вечорів цієї зими.

Солодкий парфум на базі мандарину
Aqua Allegoria Forte Mandarine Basilic. Фото з brocard 

Стійкість — близько 8 годин, шлейф теплий, що добре запам'ятовується.

California Dream — Louis Vuitton

Сонячний мандарин у центрі композиції обрамлений амбретою та бензоїном. Аромат нагадує захід сонця над океаном: прохолодна свіжість і тепла солодкість водночас. Вдало підійде на кожен день.

Брендові аромати, що подарують святкові аромати
California Dream — Louis Vuitto. Фото з brocard

Тримається до 10 годин, шлейф повітряний, відчутний.

свята мода духи аромат запах
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
