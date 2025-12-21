Парфуми, які стали культовими — 3 найкращі аромати

Дівчина наносить парфум на шию. Фото: ШІ/Новини.LIVE

Деякі парфуми вже стали культовими та підкорили не одне серце. Вони мають розкішний аромат та звучать дорого. Ці варіанти підійдуть жінкам, які люблять бути в центрі уваги, цінують свободу та не бояться експериментувати.

Найкращі жіночі парфуми

Angels' Share, Kilian

Цей аромат називають справжнім шедевром. Він одночасно витончений та сміливий. Найкраще використовувати парфум Angels' Share восени та взимку. Він розкривається букетом із олії коньяку, що гармонійно поєднується з акордами дубового абсолюту, кориці та тонкових бобів. У серці композиції — тепле сандалове дерево, солодке праліне та ніжна ваніль. Аромат солодкий, але не приторний. До того ж Angels' Share залишає по собі довгий теплий шлейф.

Angels' Share. Фото: Instagram

Idole, Lancome

Ці парфуми — втілення свіжості, елегантності та сили. У головній ролі — троянда з медовим теплом та ніжною пудрою. У серці аромату поєднуються жасмин і мускус, що додає м'якості та свіжості. Верхні ноти груші та бергамоту роблять аромат яскравим й соковитим. Він підійде активним, впевненим у собі жінкам, що прагнуть віднайти гармонію. Парфум Idole — солодкий, але сильний водночас. Він як особливий аксесуар, що підкреслить яскравий характер.

Idole. Фото: Instagram

Black Opium Over Red, Yves Saint Laurent

Ще один парфумерний шедевр для зухвалих жінок. Це парфум, який не дасть шансів залишитися непоміченою. Флакон ніби наповнений витонченою пристрастю та елегантністю. Аромат розкривається п'янкою солодкою черешнею та свіжим мандарином. У серці парфуму — ніжний жасмин і квітка апельсина. Вони створюють вишуканий контраст, а база з теплої ванілі, глибокої кави та пачулі завершує композицію оксамитовим шлейфом.

Black Opium Over Red. Фото: Instagram

Ці парфуми підійдуть жінкам, що люблять мати розкішний вигляд. Вони відображають внутрішню силу, надаючи особливого шарму та загадковості.

