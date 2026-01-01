Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Найдорожчий парфум у світі — чому він коштує мільйони доларів

Найдорожчий парфум у світі — чому він коштує мільйони доларів

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 19:54
Скільки коштує найдорожчий у світі парфум — особливий аромат
Парфум Shumukh від The Spirit of Dubai. Фото: кадр з відео

Існує чимало дорогих парфумів, що вражають як ароматом, так і ціною. Однак один з них увійшов до історії. Ціна Shumukh від The Spirit of Dubai by Nabeel Perfumes приголомшує.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштує парфум Shumukh

Цей парфум вважається найдорожчим у світі. Його представили у 2019 році. За оцінками експертів, коштує такий аромат 1,3 мільйона доларів. Засновник Nabeel Perfumes, Асгар Адам Алі, під час презентації парфуму зазначив, що це ціла історія, що втілена у кожній краплі. Він додав, що формулу аромату змінювали понад 500 разів.

Чим пахнуть парфуми Shumukh The Spirit of Dubai
Парфум Shumukh від The Spirit of Dubai. Фото: Instagram

Флакон Shumukh виготовлений із золота 18 каратів та оздоблений перлами, діамантами, топазами та іншими дорогоцінними каменями. Його вага — понад два кілограми, а у флаконі — три літри парфуму. На самій пляшці розмістили понад 3,5 тисячі діамантів.

Чим пахне Shumukh від The Spirit of Dubai by Nabeel Perfumes

Цей парфум вважають одним із найбільш розкішних. Він поєднує ноти бурштину, сандалу, мускусу, агару, турецької троянди та ладану. Це східний унісекс-аромат з глибокими деревними, пряними та квітковими нотами.

Чим пахнуть парфуми Shumukh The Spirit of Dubai
Парфум Shumukh. Фото: Instagram

Shumukh — це втілення багатства та розкоші. Довгий шлейф, східні мотиви та унікальне оформлення роблять його особливим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які парфуми вражають ароматами. Їх вважають найкращими.

Також ми розповідали про те, які солодкі аромати варті уваги. Вони теплі, ніжні та нагадують смачний десерт.

парфуми аромат цікаві факти вартість ціна
Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації