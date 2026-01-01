Скільки коштує найдорожчий у світі парфум — особливий аромат

Парфум Shumukh від The Spirit of Dubai. Фото: кадр з відео

Існує чимало дорогих парфумів, що вражають як ароматом, так і ціною. Однак один з них увійшов до історії. Ціна Shumukh від The Spirit of Dubai by Nabeel Perfumes приголомшує.

Скільки коштує парфум Shumukh

Цей парфум вважається найдорожчим у світі. Його представили у 2019 році. За оцінками експертів, коштує такий аромат 1,3 мільйона доларів. Засновник Nabeel Perfumes, Асгар Адам Алі, під час презентації парфуму зазначив, що це ціла історія, що втілена у кожній краплі. Він додав, що формулу аромату змінювали понад 500 разів.

Парфум Shumukh від The Spirit of Dubai. Фото: Instagram

Флакон Shumukh виготовлений із золота 18 каратів та оздоблений перлами, діамантами, топазами та іншими дорогоцінними каменями. Його вага — понад два кілограми, а у флаконі — три літри парфуму. На самій пляшці розмістили понад 3,5 тисячі діамантів.

Чим пахне Shumukh від The Spirit of Dubai by Nabeel Perfumes

Цей парфум вважають одним із найбільш розкішних. Він поєднує ноти бурштину, сандалу, мускусу, агару, турецької троянди та ладану. Це східний унісекс-аромат з глибокими деревними, пряними та квітковими нотами.

Парфум Shumukh. Фото: Instagram

Shumukh — це втілення багатства та розкоші. Довгий шлейф, східні мотиви та унікальне оформлення роблять його особливим.

