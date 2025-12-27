Відео
Головна Мода Найкращі солодкі парфуми — нагадують запашний десерт

Найкращі солодкі парфуми — нагадують запашний десерт

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 18:19
Солодкі аромати, що зводять з розуму — 5 кращих парфумів
Дівчина наносить парфум на шию. Фото: Freepik

Солодкі аромати підіймають настрій та роблять образ ніжним і звабливим. Серед сотень парфумів є кілька особливих варіантів, що підкорюють теплотою. Вони нагадують запашні десерти чи ніжно-яскраві квіткові композиції.

Підбіркою кращих солодких ароматів поділилася dasha.ponyasha в TikTok.

Кращі солодкі парфуми

Eilish від Billie Eilish

Цей парфум нагадує ванільний торт з ягодами. Підійде тим, хто любить теплі гурманські аромати. В ньому відчуваються ноти какао, мускусу, червоних ягід та ванілі.

@dasha.ponyasha

Всі знають, що завтра в Польщі Tłusty czwartek? Їмо пончики та парфумуємось найсолодшими ароматами 🍩 #парфуми #солодкіпарфуми #жіночіпарфуми #парфумиукраїна

♬ Swear By It - Chris Alan Lee

Idôle від Lancôme

Цей парфум пахне карамеллю, попкорном та ваніллю в перемішку з ніжними трояндами. Він яскравий, з солодкими нотами груші, квітів, бергамоту, ванілі та мускусу.

Myrrh & Tonka Jo Malone London

Цей аромат нагадує затишну та густу ваніль в поєднанні із лавандою та мигдалем. Тепла східна композиція зі смолистими нотами підійде любителям тягучих, глибоких та насичених ароматів.

Angels' Share від By Kilian

Цей парфум нагадує свіжоспечену шарлотку з корицею та солодкими яблуками. Це наче солодкий, теплий десерт з нотами коньяку, праліне, кориці та дуба. Він ідеально підійде на осінь та зиму.

Mod Vanilla від Ariana Grande

Це аромат нагадує солодкий пломбір у поєднанні з нотами сливи, мускусу та яскравим шлейфом ванілі. Какао та кокос додають парфуму ще більше тепла та роблять ванільний аромат зовсім не типовим. 

духи поради парфуми аромат запах
Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
