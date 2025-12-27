Солодкі аромати, що зводять з розуму — 5 кращих парфумів

Найкращі солодкі парфуми — нагадують запашний десерт
Солодкі аромати підіймають настрій та роблять образ ніжним і звабливим. Серед сотень парфумів є кілька особливих варіантів, що підкорюють теплотою. Вони нагадують запашні десерти чи ніжно-яскраві квіткові композиції.
Підбіркою кращих солодких ароматів поділилася dasha.ponyasha в TikTok.
Кращі солодкі парфуми
Eilish від Billie Eilish
Цей парфум нагадує ванільний торт з ягодами. Підійде тим, хто любить теплі гурманські аромати. В ньому відчуваються ноти какао, мускусу, червоних ягід та ванілі.
Idôle від Lancôme
Цей парфум пахне карамеллю, попкорном та ваніллю в перемішку з ніжними трояндами. Він яскравий, з солодкими нотами груші, квітів, бергамоту, ванілі та мускусу.
Myrrh & Tonka Jo Malone London
Цей аромат нагадує затишну та густу ваніль в поєднанні із лавандою та мигдалем. Тепла східна композиція зі смолистими нотами підійде любителям тягучих, глибоких та насичених ароматів.
Angels' Share від By Kilian
Цей парфум нагадує свіжоспечену шарлотку з корицею та солодкими яблуками. Це наче солодкий, теплий десерт з нотами коньяку, праліне, кориці та дуба. Він ідеально підійде на осінь та зиму.
Mod Vanilla від Ariana Grande
Це аромат нагадує солодкий пломбір у поєднанні з нотами сливи, мускусу та яскравим шлейфом ванілі. Какао та кокос додають парфуму ще більше тепла та роблять ванільний аромат зовсім не типовим.
