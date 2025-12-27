Сладкие ароматы, сводящие с ума — 5 лучших парфюмов

Лучшие сладкие духи — напоминают душистый десерт
Сладкие ароматы поднимают настроение и делают образ нежным и обольстительным. Среди сотен парфюмов есть несколько особенных вариантов, покоряющих теплотой. Они напоминают душистые десерты или нежно-яркие цветочные композиции.
Подборкой лучших сладких ароматов поделилась dasha.ponyasha в TikTok.
Лучшие сладкие духи
Eilish от Billie Eilish
Этот парфюм напоминает ванильный торт с ягодами. Подойдет тем, кто любит теплые гурманские ароматы. В нем чувствуются ноты какао, мускуса, красных ягод и ванили.
@dasha.ponyasha
Все знают, что завтра в Польше Tłusty czwartek? Едим пончики и парфюмируемся сладкими ароматами 🍩
Idôle от Lancôme
Этот парфюм пахнет карамелью, попкорном и ванилью в перемешку с нежными розами. Он яркий, со сладкими нотами груши, цветов, бергамота, ванили и мускуса.
Myrrh & Tonka Jo Malone London
Этот аромат напоминает уютную и густую ваниль в сочетании с лавандой и миндалем. Теплая восточная композиция со смолистыми нотами подойдет любителям тягучих, глубоких и насыщенных ароматов.
Angels' Share от By Kilian
Этот парфюм напоминает свежеиспеченную шарлотку с корицей и сладкими яблоками. Это как сладкий, теплый десерт с нотами коньяка, пралине, корицы и дуба. Он идеально подойдет на осень и зиму.
Mod Vanilla от Ariana Grande
Это аромат напоминает сладкий пломбир в сочетании с нотами сливы, мускуса и ярким шлейфом ванили. Какао и кокос добавляют парфюму еще больше тепла и делают ванильный аромат совсем не типичным.
