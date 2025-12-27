Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Лучшие сладкие духи — напоминают душистый десерт

Лучшие сладкие духи — напоминают душистый десерт

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 18:19
Сладкие ароматы, сводящие с ума — 5 лучших парфюмов
Девушка наносит парфюм на шею. Фото: Freepik

Сладкие ароматы поднимают настроение и делают образ нежным и обольстительным. Среди сотен парфюмов есть несколько особенных вариантов, покоряющих теплотой. Они напоминают душистые десерты или нежно-яркие цветочные композиции.

Подборкой лучших сладких ароматов поделилась dasha.ponyasha в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Лучшие сладкие духи

Eilish от Billie Eilish

Этот парфюм напоминает ванильный торт с ягодами. Подойдет тем, кто любит теплые гурманские ароматы. В нем чувствуются ноты какао, мускуса, красных ягод и ванили.

@dasha.ponyasha

Все знают, что завтра в Польше Tłusty czwartek? Едим пончики и парфюмируемся сладкими ароматами 🍩 #парфюмы #сладкиепарфюмы #женскиепарфюмы #парфюмыукраина

♬ Swear By It - Chris Alan Lee

Idôle от Lancôme

Этот парфюм пахнет карамелью, попкорном и ванилью в перемешку с нежными розами. Он яркий, со сладкими нотами груши, цветов, бергамота, ванили и мускуса.

Myrrh & Tonka Jo Malone London

Этот аромат напоминает уютную и густую ваниль в сочетании с лавандой и миндалем. Теплая восточная композиция со смолистыми нотами подойдет любителям тягучих, глубоких и насыщенных ароматов.

Angels' Share от By Kilian

Этот парфюм напоминает свежеиспеченную шарлотку с корицей и сладкими яблоками. Это как сладкий, теплый десерт с нотами коньяка, пралине, корицы и дуба. Он идеально подойдет на осень и зиму.

Mod Vanilla от Ariana Grande

Это аромат напоминает сладкий пломбир в сочетании с нотами сливы, мускуса и ярким шлейфом ванили. Какао и кокос добавляют парфюму еще больше тепла и делают ванильный аромат совсем не типичным.

Напомним, ранее мы писали о том, какие арабские духи самые лучшие. Они яркие и шлейфовые.

Также мы рассказывали о том, какие три аромата сводят всех с ума. Их считают лучшими духами среди всех.

духи советы духи аромат запах
Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации