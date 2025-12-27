Сладкие ароматы, сводящие с ума — 5 лучших парфюмов

Девушка наносит парфюм на шею. Фото: Freepik

Сладкие ароматы поднимают настроение и делают образ нежным и обольстительным. Среди сотен парфюмов есть несколько особенных вариантов, покоряющих теплотой. Они напоминают душистые десерты или нежно-яркие цветочные композиции.

Подборкой лучших сладких ароматов поделилась dasha.ponyasha в TikTok.

Лучшие сладкие духи

Eilish от Billie Eilish

Этот парфюм напоминает ванильный торт с ягодами. Подойдет тем, кто любит теплые гурманские ароматы. В нем чувствуются ноты какао, мускуса, красных ягод и ванили.

Idôle от Lancôme

Этот парфюм пахнет карамелью, попкорном и ванилью в перемешку с нежными розами. Он яркий, со сладкими нотами груши, цветов, бергамота, ванили и мускуса.

Myrrh & Tonka Jo Malone London

Этот аромат напоминает уютную и густую ваниль в сочетании с лавандой и миндалем. Теплая восточная композиция со смолистыми нотами подойдет любителям тягучих, глубоких и насыщенных ароматов.

Angels' Share от By Kilian

Этот парфюм напоминает свежеиспеченную шарлотку с корицей и сладкими яблоками. Это как сладкий, теплый десерт с нотами коньяка, пралине, корицы и дуба. Он идеально подойдет на осень и зиму.

Mod Vanilla от Ariana Grande

Это аромат напоминает сладкий пломбир в сочетании с нотами сливы, мускуса и ярким шлейфом ванили. Какао и кокос добавляют парфюму еще больше тепла и делают ванильный аромат совсем не типичным.

