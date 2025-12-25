Парфюм, который точно понравится — можно брать даже вслепую

Девушка наносит парфюм на тело. Фото: freepik

В TikTok блогер сказала, что Orange Crush от Fugazzi можно покупать вслепую, даже не нюхая. Это редкость для духов, потому что обычно аромат надо сначала протестировать на себе.

В TikTok рассказали, что в нем такого особенного.

Универсальный цитрусовый аромат

Orange Crush — это часть экспериментальной линейки Fugazzi. Бренд не делает классические цитрусовые духи, где апельсин звучит как свежевыжатый сок. Здесь другая история: апельсин есть, но он не главный с самого начала. Сначала чувствуешь что-то другое.

Первая нота — дерево. Не свежее, не влажное, а сухое. Немного терпкое, землистое, как нагретый солнцем камень. Это база, которая готовит вас к тому, что будет дальше. Затем появляется янтарь. Он теплый, золотистый, смолистый, смолистый. В нем есть какая-то особенность.

Orange Crush. Фото из TikTok

И только после этого приходит апельсин. Он доминирует, но не перекрывает остальные ноты — просто выходит на передний план и остается там. Шлейф фруктовый, но без сладости, которая часто бывает в цитрусовых духах.

Почему этот парфюм будет удачным выбором

Это не тот парфюм, который ощущается за несколько метров. Он легкий, но стойкий для цитрусовых. Можно носить летом, зимой, весной — он не привязан к сезону, потому что в нем нет ассоциаций с холодом или жарой. Просто апельсин, дерево и тепло.

Поэтому если вы любите цитрусы, но устали от того, что они исчезают за час — это хороший вариант. Если хочется что-то легкое, но не банальное — тоже подойдет. Если ищете аромат на подарок и боитесь ошибиться — Orange Crush один из тех случаев, когда мало кто скажет "не мое".

