Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Не для лета — 5 ароматов, созданных для зимы 2026 года

Не для лета — 5 ароматов, созданных для зимы 2026 года

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 21:20
5 самых стойких духов, которые реально трендовые зимой 2026 года
Парфюмерия. Фото: freepik

На зиму всем хочется найти какой-то особенный аромат для зимнего сезона. Ведь известно, что зимой аромат ведет себя иначе и раскрывается на коже по-другому.

Блогер Victoria S в своем TikTok назвала своих фаворитов.

Реклама
Читайте также:

5 самых стойких духов на зиму 2026 года

Matiere Premiere Vanilla Powder Extrait

Приятный ванильный аромат. Он тяжелый, плотный, с длинным шлейфом — тот случай, когда люди оборачиваются и пытаются понять, чем именно так пахнет. Для морозных дней и вечеров, не для спешки и не для лета.

Не для лета — 5 ароматов, созданных для зимы 2026 года - фото 1
Matiere Premiere Vanilla Powder Extrait. Фото с brocard

Zadig & Voltaire This Is Her

Теплый, уютный и очень популярный. Он держится достойно и звучит приятно даже в холодное время года. Здесь есть сладость, но в меру, и легкая кремовость, которая делает аромат "своим" с первого дня. Хороший вариант на каждый день зимой.

Rolling in Love by Kilian

Этот аромат не для толпы и не для утра. Он близкий, телесный, будто кожа после теплого душа. Миндаль, мускус, мягкая кремовая текстура — все очень камерно. Лучше всего звучит вечером.

Найбільш тілесний аромат, що підійде на зиму
Rolling in Love by Kilian. Фото с brocard

Blanche Bête Liquides Imaginaires

Молочный, немного странный, но очень цепкий. Он не похож на классические "зимние" ароматы, но в холоде становится еще интереснее и уютнее. Это тот случай, когда люди или сразу влюбляются в него, или долго думают, что же это было. Стойкость приятно удивляет.

Baccarat Rouge 540

Аромат, о котором слышали все. Его можно любить или терпеть, но игнорировать не получается. В холодное время он звучит лучше всего: глубоко, плотно и очень долго. Шлейф тянется часами, а комплименты появляются даже от незнакомцев. Классика, которая зимой работает на полную.

Ранее мы писали о том, какие духи являются любимыми у участниц "Холостяка-14".

Также мы сообщали, какой парфюм с легкостью дополнит ваш праздничный образ в новогоднюю ночь.

духи тренды зима аромат запах
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации