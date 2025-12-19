5 самых стойких духов, которые реально трендовые зимой 2026 года

Парфюмерия. Фото: freepik

На зиму всем хочется найти какой-то особенный аромат для зимнего сезона. Ведь известно, что зимой аромат ведет себя иначе и раскрывается на коже по-другому.

Блогер Victoria S в своем TikTok назвала своих фаворитов.

Matiere Premiere Vanilla Powder Extrait

Приятный ванильный аромат. Он тяжелый, плотный, с длинным шлейфом — тот случай, когда люди оборачиваются и пытаются понять, чем именно так пахнет. Для морозных дней и вечеров, не для спешки и не для лета.

Matiere Premiere Vanilla Powder Extrait. Фото с brocard

Zadig & Voltaire This Is Her

Теплый, уютный и очень популярный. Он держится достойно и звучит приятно даже в холодное время года. Здесь есть сладость, но в меру, и легкая кремовость, которая делает аромат "своим" с первого дня. Хороший вариант на каждый день зимой.

Rolling in Love by Kilian

Этот аромат не для толпы и не для утра. Он близкий, телесный, будто кожа после теплого душа. Миндаль, мускус, мягкая кремовая текстура — все очень камерно. Лучше всего звучит вечером.

Rolling in Love by Kilian. Фото с brocard

Blanche Bête Liquides Imaginaires

Молочный, немного странный, но очень цепкий. Он не похож на классические "зимние" ароматы, но в холоде становится еще интереснее и уютнее. Это тот случай, когда люди или сразу влюбляются в него, или долго думают, что же это было. Стойкость приятно удивляет.

Baccarat Rouge 540

Аромат, о котором слышали все. Его можно любить или терпеть, но игнорировать не получается. В холодное время он звучит лучше всего: глубоко, плотно и очень долго. Шлейф тянется часами, а комплименты появляются даже от незнакомцев. Классика, которая зимой работает на полную.

