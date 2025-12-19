5 найстійкіших парфумів, які реально трендові взимку 2026

Не для літа — 5 ароматів, що створені для зими 2026
На зиму усім хочеться знайти якийсь особливий аромат для зимового сезону. Адже відомо, що взимку аромат поводиться інакше і розкривається на шкірі по-різному.
Блогерка Victoria S у своєму TikTok назвала своїх фаворитів.
5 настійкіших парфумів на зиму 2026
Matiere Premiere Vanilla Powder Extrait
Приємний ванільний аромат. Він важкий, щільний, з довгим шлейфом — той випадок, коли люди обертаються й намагаються зрозуміти, чим саме так пахне. Для морозних днів і вечорів, не для поспіху і не для літа.
Zadig & Voltaire This Is Her
Теплий, затишний і дуже популярний. Він тримається гідно і звучить приємно навіть у холодному пору року. Тут є солодкість, але в міру, і легка кремовість, яка робить аромат "своїм" з першого дня. Хороший варіант на щодень узимку.
Rolling in Love by Kilian
Цей аромат не для натовпу і не для ранку. Він близький, тілесний, ніби шкіра після теплого душу. Мигдаль, мускус, м’яка кремова текстура — усе дуже камерно. Найкраще звучить увечері.
Blanche Bête Liquides Imaginaires
Молочний, трохи дивний, але дуже чіпкий. Він не схожий на класичні "зимові" аромати, проте в холоді стає ще цікавішим та затишним. Це той випадок, коли люди або одразу закохуються в нього, або довго думають, що ж це було. Стійкість приємно дивує.
Baccarat Rouge 540
Аромат, про який чули всі. Його можна любити або терпіти, але ігнорувати не виходить. У холодну пору він звучить найкраще: глибоко, щільно і дуже довго. Шлейф тягнеться годинами, а компліменти з’являються навіть від незнайомців. Класика, яка взимку працює на повну.
