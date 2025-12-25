Парфум, який точно сподобається — можна брати навіть наосліп

Дівчина наносить парфум на тіло. Фото: freepik

У TikTok блогерка сказала, що Orange Crush від Fugazzi можна купувати вслiпу, навіть не нюхаючи. Це рідкість для парфумів, бо зазвичай аромат треба спочатку протестувати на собі.

У TikTok розповіли, що в ньому такого особливого.

Універсальний цитрусовий аромат

Orange Crush — це частина експериментальної лінійки Fugazzi. Бренд не робить класичні цитрусові парфуми, де апельсин звучить як свіжовичавлений сік. Тут інша історія: апельсин є, але він не головний з самого початку. Спочатку відчуваєш щось інше.

Перша нота — дерево. Не свіже, не вологе, а сухе. Трохи терпке, землисте, як нагрітий сонцем камінь. Це база, яка готує вас до того, що буде далі. Потім з'являється бурштин. Він теплий, золотавий, смолистий. У ньому є якась особливість.

Orange Crush. Фото з TikTok

І тільки після цього приходить апельсин. Він домінує, але не перекриває решту нот — просто виходить на передній план і залишається там. Шлейф фруктовий, але без солодкості, яка часто буває в цитрусових парфумах.

Чому цей парфум буде вдалим вибором

Це не той парфум, який відчувається за кілька метрів. Він легкий, але стійкий для цитрусів. Можна носити влітку, взимку, весною — він не прив'язаний до сезону, бо в ньому немає асоціацій з холодом чи спекою. Просто апельсин, дерево і тепло.

Тож якщо ви любите цитруси, але втомилися від того, що вони зникають за годину — це гарний варіант. Якщо хочеться щось легке, але не банальне — теж підійде. Якщо шукаєте аромат на подарунок і боїтеся помилитися — Orange Crush один з тих випадків, коли мало хто скаже "не моє".

