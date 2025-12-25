Відео
Головна Мода Найкращий цитрусовий аромат 2026 — нікого не залишить байдужим

Найкращий цитрусовий аромат 2026 — нікого не залишить байдужим

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 13:46
Парфум, який точно сподобається — можна брати навіть наосліп
Дівчина наносить парфум на тіло. Фото: freepik

У TikTok блогерка сказала, що Orange Crush від Fugazzi можна купувати вслiпу, навіть не нюхаючи. Це рідкість для парфумів, бо зазвичай аромат треба спочатку протестувати на собі.

У TikTok розповіли, що в ньому такого особливого.

Читайте також:

Універсальний цитрусовий аромат

Orange Crush — це частина експериментальної лінійки Fugazzi. Бренд не робить класичні цитрусові парфуми, де апельсин звучить як свіжовичавлений сік. Тут інша історія: апельсин є, але він не головний з самого початку. Спочатку відчуваєш щось інше.

Перша нота — дерево. Не свіже, не вологе, а сухе. Трохи терпке, землисте, як нагрітий сонцем камінь. Це база, яка готує вас до того, що буде далі. Потім з'являється бурштин. Він теплий, золотавий, смолистий. У ньому є якась особливість.

Універсальний аромат 2026 — нікого не залишить байдужим - фото 1
Orange Crush. Фото з TikTok

І тільки після цього приходить апельсин. Він домінує, але не перекриває решту нот — просто виходить на передній план і залишається там. Шлейф фруктовий, але без солодкості, яка часто буває в цитрусових парфумах.

Чому цей парфум буде вдалим вибором

Це не той парфум, який відчувається за кілька метрів. Він легкий, але стійкий для цитрусів. Можна носити влітку, взимку, весною — він не прив'язаний до сезону, бо в ньому немає асоціацій з холодом чи спекою. Просто апельсин, дерево і тепло.

@pshyk_rozpyv

Універсальний парфум, який можна брати наосліп 🤌🏻 #парфуми #розпив #fugazzi

♬ оригинальный звук - РОЗПИВ ОРИГІНАЛЬНОЇ ПАРФУМЕРІЇ

Тож якщо ви любите цитруси, але втомилися від того, що вони зникають за годину — це гарний варіант. Якщо хочеться щось легке, але не банальне — теж підійде. Якщо шукаєте аромат на подарунок і боїтеся помилитися — Orange Crush один з тих випадків, коли мало хто скаже "не моє".

Раніше ми писали про те, які парфуми дійсно пахнуть дорого. Мова про арабські аромати.

Також ми повідомляли про парфуми, які ніби були створені для зими. Найкраще розкриваються у цю пору року.

мода духи тренди аромат запах
Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
