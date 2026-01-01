Видео
Главная Мода Самый дорогой парфюм в мире — почему он стоит миллионы долларов

Самый дорогой парфюм в мире — почему он стоит миллионы долларов

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 19:54
Сколько стоит самый дорогой в мире парфюм — особый аромат
Парфюм Shumukh от The Spirit of Dubai. Фото: кадр из видео

Существует немало дорогих парфюмов, поражающих как ароматом, так и ценой. Однако один из них вошел в историю. Цена Shumukh от The Spirit of Dubai by Nabeel Perfumes ошеломляет.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Сколько стоит парфюм Shumukh

Этот парфюм считается самым дорогим в мире. Его представили в 2019 году. По оценкам экспертов, стоит такой аромат 1,3 миллиона долларов. Основатель Nabeel Perfumes, Асгар Адам Али, во время презентации парфюма отметил, что это целая история, воплощенная в каждой капле. Он добавил, что формулу аромата меняли более 500 раз.

Чим пахнуть парфуми Shumukh The Spirit of Dubai
Парфюм Shumukh от The Spirit of Dubai. Фото: Instagram

Флакон Shumukh изготовлен из золота 18 карат и украшен жемчугом, бриллиантами, топазами и другими драгоценными камнями. Его вес — более двух килограммов, а во флаконе — три литра парфюма. На самой бутылке разместили более 3,5 тысячи бриллиантов.

Чем пахнет Shumukh от The Spirit of Dubai by Nabeel Perfumes

Этот парфюм считается одним из самых роскошных. Он сочетает ноты янтаря, сандала, мускуса, агара, турецкой розы и ладана. Это восточный унисекс-аромат с глубокими древесными, пряными и цветочными нотами.

Чим пахнуть парфуми Shumukh The Spirit of Dubai
Парфюм Shumukh. Фото: Instagram

Shumukh — это воплощение богатства и роскоши. Длинный шлейф, восточные мотивы и уникальное оформление делают его особенным.

Напомним, ранее мы писали о том, какие духи поражают ароматами. Их считают самыми лучшими.

Также мы рассказывали о том, какие сладкие ароматы достойны внимания. Они теплые, нежные и напоминают вкусный десерт.

Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
