Сколько стоит самый дорогой в мире парфюм — особый аромат

Парфюм Shumukh от The Spirit of Dubai. Фото: кадр из видео

Существует немало дорогих парфюмов, поражающих как ароматом, так и ценой. Однако один из них вошел в историю. Цена Shumukh от The Spirit of Dubai by Nabeel Perfumes ошеломляет.

Сколько стоит парфюм Shumukh

Этот парфюм считается самым дорогим в мире. Его представили в 2019 году. По оценкам экспертов, стоит такой аромат 1,3 миллиона долларов. Основатель Nabeel Perfumes, Асгар Адам Али, во время презентации парфюма отметил, что это целая история, воплощенная в каждой капле. Он добавил, что формулу аромата меняли более 500 раз.

Парфюм Shumukh от The Spirit of Dubai. Фото: Instagram

Флакон Shumukh изготовлен из золота 18 карат и украшен жемчугом, бриллиантами, топазами и другими драгоценными камнями. Его вес — более двух килограммов, а во флаконе — три литра парфюма. На самой бутылке разместили более 3,5 тысячи бриллиантов.

Чем пахнет Shumukh от The Spirit of Dubai by Nabeel Perfumes

Этот парфюм считается одним из самых роскошных. Он сочетает ноты янтаря, сандала, мускуса, агара, турецкой розы и ладана. Это восточный унисекс-аромат с глубокими древесными, пряными и цветочными нотами.

Парфюм Shumukh. Фото: Instagram

Shumukh — это воплощение богатства и роскоши. Длинный шлейф, восточные мотивы и уникальное оформление делают его особенным.

