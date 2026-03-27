Главная Мода Одни из лучших ароматов, что оставляют незабываемый шлейф

Одни из лучших ароматов, что оставляют незабываемый шлейф

Дата публикации 27 марта 2026 13:38
Девушка наносит духи. Фото: freepik

Сегодня нишевая парфюмерия — это настоящее искусство. Это не просто аромат, а история, эмоция, маленькая магия, которую можно носить на себе. Лучшие ароматы сочетают сложные композиции, впечатляющую стойкость и уникальные ингредиенты, которые точно останутся в памяти.

Новини.LIVE расскажет о парфюмах, которые будут лучшими для женщин.

Среди фаворитов эксперты и фанаты парфюмов отмечают Maison Francis Kurkdjian, Parfums de Marly и Byredo. Давайте разберемся, что же делает их творения настоящими шедеврами.

Шедевры среди парфюмов

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540

Baccarat Rouge 540 был создан Франсисом Кюркджяном к 250-летию знаменитого дома хрусталя Baccarat. Аромат открывается нежными, воздушными нотами жасмина и сиянием шафрана. Далее раскрывается сердце из древесного янтаря, которое мягко окутывает и подчеркивает элегантность композиции. На финише ощущается гармоничный аккорд белого кедра и еловой смолы, который оставляет долгий, магический шлейф.

Parfums de Marly Delina Exclusif

Хочется немного аристократического шарма XVIII века? Delina Exclusif от Parfums de Marly делает это возможным. Флакон, как маленький драгоценный сувенир. Ноты парфюма создают ощущение изысканности: они одновременно нежные и уверенные, очаровательные и загадочные.

Byredo Gypsy Water

Этот аромат от Byredo — как теплый вечер в лесу, когда воздух наполнен запахами хвои, корня ириса и немного ладана. Gypsy Water начинается со свежих, немного терпких нот бергамота и лимона, взбадривает теплым перцем.

В сердце чувствуются деревья и хвои, японский можжевельник и ирис - все звучит очень органично и нежно. А на финал приходит базовый аккорд: амбра, сладкая ваниль и сандаловое дерево, который делает аромат уютным и теплым, но точно не скучным.

Ранее мы писали о самом дорогом парфюме в мире. Новини.LIVE рассказали, сколько он стоит и как выглядит. Интересно, что формулу аромата меняли более 500 раз.

Также мы сообщали, на какие арабские духи обратить внимание. Новини.LIVE изучил соцсети с отзывами о некоторых ароматах и поделился информацией о них.

Юлия Печерская - Редактор
