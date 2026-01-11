Видео
Україна
Незабываемые духи с феромонами — 3 любимых аромата мужчин

Незабываемые духи с феромонами — 3 любимых аромата мужчин

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 19:45
Какие духи с феромонами действительно достойны внимания — мужчины их обожают
Девушка наносит парфюм на шею. Фото: Новини.LIVE/ИИ

Некоторые духи способны произвести большее впечатление, чем целый образ. В частности, ароматы с феромонами нравятся всем. Они созданы для того, чтобы добавить привлекательности, усилить очарование и женственность.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Лучшие духи с феромонами

Euphoria by Calvin Klein

Этот аромат — не чистый парфюм с феромонами, однако он имеет подобный эффект благодаря определенным нотам. Его заслуженно считают одним из самых привлекательных парфюмов, что нравятся всем. Euphoria — это сочетание цветочной терпкости. Нежности добавляют орхидея и лотос, а гранат и хурма делают аромат сочным и сладким. Этот парфюм очаровывает своей таинственностью.

Чим пахнуть парфуми Euphoria by Calvin Klein
Парфюм Euphoria by Calvin Klein. Фото: Instagram

Charmer by Pheromone Perfume

Это еще один притягательный аромат, который нравится абсолютно всем. Его цветочные ноты в перемешку с древесиной и мускусом создают уникальный запах, сводящий мужчин с ума. Он кричит об уверенности, элегантности и смелости женщины. При этом Charmer оставляет после себя загадочный шлейф, который делает аромат уникальным.

Exclamation by Pheromone Perfume

Этот аромат — любимчик в мире парфюмов с феромонами. Он имеет яркие цветочно-фруктовые ноты. Парфюм подойдет женщинам, которые хотят покорять этот мир с легкостью и кокетливостью. Exclamation усиливает привлекательность и обаяние. Он обладает особым ласковым характером.

Напомним, ранее мы писали о самых привлекательных ароматах, которые нравятся мужчинам. Эти запахи покоряют с первых нот.

Также мы рассказывали о том, сколько стоит самый дорогой в мире парфюм. Он украшен драгоценными камнями.

мода советы духи аромат запах
Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
