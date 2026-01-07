Видео
Эксклюзивные ароматы для поколения Z, которые мало кто слышал

Эксклюзивные ароматы для поколения Z, которые мало кто слышал

Дата публикации 7 января 2026 19:47
Уникальные ароматы для поколения Z — станут вашей фирменной изюминкой
Парфюмерия. Фото: freepik

Креативное агентство Jung von Matt DONAU выпустило первые духи, сделанные из углекислого газа, который собрали во время концерта. Всего 50 флаконов, большинство разыграли среди фанатов музыканта BIBIZA.

Новини.LIVE расскажет, как это вообще работает и зачем оно нужно.

Читайте также:

Особый парфюм для поколения Z

Австрийская ассоциация химической промышленности хотела изменить восприятие химии. Поэтому решили сделать что-то необычное: духи из CO₂, который собрали на концерте. Идея проста — показать, что химия может быть частью повседневной жизни, даже музыкальных событий и красоты.

8 декабря 2024 года австрийский музыкант BIBIZA дал эксклюзивный концерт в Posthof Linz. Более тысячи человек пришли послушать его песню "Donau" и другие треки. Во время концерта работала технология улавливания и использования углерода — она извлекала CO₂ из воздуха.

Люди дышат, выделяют углекислый газ. Аппаратура на концерте тоже создает CO₂. Вся эта смесь газов собирается, из нее выделяют углекислый газ, затем превращают его в сырье, которое можно использовать в химической промышленности.

В этом случае CO₂ стал основой для духов. Не весь аромат сделан из него, но он — часть формулы.

Какой аромат получился

BIBIZA сам определял ноты для духов вместе с парфюмерами бренда Frau Tonis. Он описывает запах как "ольфакторный импульс" — энергичный, бодрящий, электризующий, с ноткой адреналина.

Это маркетинговые слова, но если перевести: аромат, который должен будить, давать энергию, создавать ощущение движения. Похоже на то, что чувствуешь на концерте — адреналин, восторг, толпа, музыка. Название духов — "Donauwasser", что переводится как "вода Дуная". Это отсылка к песне "Donau", под которую собирали CO₂.

Ранее мы писали о том, какие духи являются самыми заслуженными среди мужчин. Они их сводят с ума.

Также мы сообщали, какой парфюм стоит миллионы долларов. Он считается самым дорогим в мире.

мода духи аромат стиль запах
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
