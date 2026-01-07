Унікальні аромати для покоління Z — стануть вашою фірмовою родзинкою

Парфуми. Фото: freepik

Креативне агентство Jung von Matt DONAU випустило перші парфуми, зроблені з вуглекислого газу, який зібрали під час концерту. Всього 50 флаконів, більшість розіграли серед фанатів музиканта BIBIZA.

Новини.LIVE розповість, як це взагалі працює і навіщо воно потрібно.

Особливий парфум для покоління Z

Австрійська асоціація хімічної промисловості хотіла змінити сприйняття хімії. Тому вирішили зробити щось незвичне: парфуми з CO₂, який зібрали на концерті. Ідея проста — показати, що хімія може бути частиною повсякденного життя, навіть музичних подій і краси.

8 грудня 2024 року австрійський музикант BIBIZA дав ексклюзивний концерт у Posthof Linz. Понад тисяча людей прийшли послухати його пісню "Donau" і інші треки. Під час концерту працювала технологія уловлювання та використання вуглецю — вона вилучала CO₂ з повітря.

Люди дихають, виділяють вуглекислий газ. Апаратура на концерті теж створює CO₂. Вся ця суміш газів збирається, з неї виділяють вуглекислий газ, потім перетворюють його на сировину, яку можна використовувати в хімічній промисловості.

У цьому випадку CO₂ став основою для парфумів. Не весь аромат зроблений з нього, але він — частина формули.

Який аромат вийшов

BIBIZA сам визначав ноти для парфумів разом з парфумерами бренду Frau Tonis. Він описує запах як "ольфакторний імпульс" — енергійний, бадьорий, електризуючий, з ноткою адреналіну.

Це маркетингові слова, але якщо перекласти: аромат, який має будити, давати енергію, створювати відчуття руху. Схоже на те, що відчуваєш на концерті — адреналін, захоплення, натовп, музика. Назва парфумів — "Donauwasser", що перекладається як "вода Дунаю". Це відсилка до пісні "Donau", під яку збирали CO₂.

