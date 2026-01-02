Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Найпривабливіші аромати — які запахи підкорюють чоловіків

Найпривабливіші аромати — які запахи підкорюють чоловіків

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 19:35
Які запахи подобаються чоловікам найбільше — 5 спокусливих нот
Парфуми та троянди на столі. Фото: Freepik

Аромат — невидимий аксесуар, який при цьому справляє на оточуючих чи не найбільше враження. Деякі запахи миттєво підкорюють чоловіків. Парфуми з такими нотами впливають на привабливість жінок та подобаються абсолютно усім.

Про це пише ТСН.

Реклама
Читайте також:

Які запахи приваблюють чоловіків

Ваніль

Такий запах завжди привертає увагу чоловіків. Він солодкий, тягучий та м'який. Дехто називає ваніль природним афродизіаком, який приваблює усіх. Серед парфумів є чимало варіантів з яскраво вираженими нотами ванілі, наприклад, Tobacco Vanille від Tom Ford, Black Opium від Yves Saint Laurent чи Hypnotic Poison Eau de Parfum від Dior.

Троянда

Такий аромат асоціюється з романтикою, коханням та пристрастю. Саме тому він приваблює чоловіків чи не найбільше. Парфуми з нотами троянди завжди витончені, але водночас яскраві, одними з найкращих вважаються Rose Musk від Montale, À la Rose від Maison Francis Kurkdjian чи Eau Rose від Diptyque.

Мускус

Цей запах підкорює теплом та романтичною чуттєвістю. Мускус завжди м'який, шлейфовий та ніжний. Найкращі парфуми, які містять у собі таку ноту, — Idôle від Lancôme, Amber Musk від Aerin чи Missing Person від Phlur. Вони подобаються більшості чоловіків.

Сандалове дерево

Це вершковий, ніжний аромат. Він стає чарівним у поєднанні з м'якими квітковими ароматами. Найкращими парфумами із сандалом вважаються Santal Royal від Guerlain, Santal 33 від Le Labo та Tam Dao Eau de Parfum від Diptyque.

Жасмин

Жасмин завжди робить жінку привабливішою. Цей аромат підкорює чоловіків насиченим солодким запахом, який зігріває та спокушає. Його називають найчуттєвішим з усіх ароматів. Найкращі парфуми із жасмином — Jasmin Full від Montale, Acqua di Gioia від Giorgio Armani та Pour Femme від Lacoste Fragrances.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які солодкі парфуми варто обрати. Вони нагадують свіжу випічку та ніжний десерт.

Також ми розповідали про найкращі арабські аромати. Ці п'ять парфумів пахнуть дорого та вишукано.

духи парфуми аромат чоловіки запах
Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації