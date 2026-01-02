Які запахи подобаються чоловікам найбільше — 5 спокусливих нот

Парфуми та троянди на столі. Фото: Freepik

Аромат — невидимий аксесуар, який при цьому справляє на оточуючих чи не найбільше враження. Деякі запахи миттєво підкорюють чоловіків. Парфуми з такими нотами впливають на привабливість жінок та подобаються абсолютно усім.

Які запахи приваблюють чоловіків

Ваніль

Такий запах завжди привертає увагу чоловіків. Він солодкий, тягучий та м'який. Дехто називає ваніль природним афродизіаком, який приваблює усіх. Серед парфумів є чимало варіантів з яскраво вираженими нотами ванілі, наприклад, Tobacco Vanille від Tom Ford, Black Opium від Yves Saint Laurent чи Hypnotic Poison Eau de Parfum від Dior.

Троянда

Такий аромат асоціюється з романтикою, коханням та пристрастю. Саме тому він приваблює чоловіків чи не найбільше. Парфуми з нотами троянди завжди витончені, але водночас яскраві, одними з найкращих вважаються Rose Musk від Montale, À la Rose від Maison Francis Kurkdjian чи Eau Rose від Diptyque.

Мускус

Цей запах підкорює теплом та романтичною чуттєвістю. Мускус завжди м'який, шлейфовий та ніжний. Найкращі парфуми, які містять у собі таку ноту, — Idôle від Lancôme, Amber Musk від Aerin чи Missing Person від Phlur. Вони подобаються більшості чоловіків.

Сандалове дерево

Це вершковий, ніжний аромат. Він стає чарівним у поєднанні з м'якими квітковими ароматами. Найкращими парфумами із сандалом вважаються Santal Royal від Guerlain, Santal 33 від Le Labo та Tam Dao Eau de Parfum від Diptyque.

Жасмин

Жасмин завжди робить жінку привабливішою. Цей аромат підкорює чоловіків насиченим солодким запахом, який зігріває та спокушає. Його називають найчуттєвішим з усіх ароматів. Найкращі парфуми із жасмином — Jasmin Full від Montale, Acqua di Gioia від Giorgio Armani та Pour Femme від Lacoste Fragrances.

