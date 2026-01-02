Видео
Україна
Видео

Самые привлекательные ароматы — какие запахи покоряют мужчин

Самые привлекательные ароматы — какие запахи покоряют мужчин

Дата публикации 2 января 2026 19:35
Какие запахи нравятся мужчинам больше всего — 5 соблазнительных нот
Духи и розы на столе. Фото: Freepik

Аромат — невидимый аксессуар, который при этом производит на окружающих едва ли не самое большое впечатление. Некоторые запахи мгновенно покоряют мужчин. Духи с такими нотами влияют на привлекательность женщин и нравятся абсолютно всем.

Об этом пишет ТСН.

Читайте также:

Какие запахи привлекают мужчин

Ваниль

Такой запах всегда привлекает внимание мужчин. Он сладкий, тягучий и мягкий. Некоторые называют ваниль природным афродизиаком, который привлекает всех. Среди парфюмов есть немало вариантов с ярко выраженными нотами ванили, например, Tobacco Vanille от Tom Ford, Black Opium от Yves Saint Laurent или Hypnotic Poison Eau de Parfum от Dior.

Роза

Такой аромат ассоциируется с романтикой, любовью и страстью. Именно поэтому он привлекает мужчин едва ли не больше всего. Духи с нотами розы всегда утонченные, но при этом яркие, одними из лучших считаются Rose Musk от Montale, À la Rose от Maison Francis Kurkdjian или Eau Rose от Diptyque.

Мускус

Этот запах покоряет теплом и романтической чувственностью. Мускус всегда мягкий, шлейфовый и нежный. Лучшие духи, которые содержат в себе такую ноту, — Idôle от Lancôme, Amber Musk от Aerin или Missing Person от Phlur. Они нравятся большинству мужчин.

Сандаловое дерево

Это сливочный, нежный аромат. Он становится волшебным в сочетании с мягкими цветочными ароматами. Лучшими духами с сандалом считаются Santal Royal от Guerlain, Santal 33 от Le Labo и Tam Dao Eau de Parfum от Diptyque.

Жасмин

Жасмин всегда делает женщину более привлекательной. Этот аромат покоряет мужчин насыщенным сладким запахом, который согревает и соблазняет. Его называют самым чувственным из всех ароматов. Лучшие духи с жасмином — Jasmin Full от Montale, Acqua di Gioia от Giorgio Armani и Pour Femme от Lacoste Fragrances.

Напомним, ранее мы писали о том, какие сладкие духи стоит выбрать. Они напоминают свежую выпечку и нежный десерт.

Также мы рассказывали о лучших арабских ароматах. Эти пять духов пахнут дорого и изысканно.

Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
