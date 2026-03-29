Головна Мода Dolce, Chanel, Gucci: весняні аромати з стійким шлейфом

Дата публікації: 29 березня 2026 19:21
Парфуми. Фото: freepik

Весна вже в повітрі, і це означає лише одне — пора освіжити свій аромат. Новий парфум може перетворити звичайний день на маленьку пригоду, і підняти настрій.

Новини.LIVE підібрали кілька ароматів, які ідеально підходять для цього сезону.

Які жіночі аромати зачаровують цієї весни

Dolce & Gabbana Light Blue

Цей аромат — як ковток чистого повітря в горах. З перших нот лимон і соковите яблуко освіжають та піднімають настрій, а легкі акорди бамбука і дзвіночка створюють відчуття весняної легкості. Серце аромату пахне жасмином і білою трояндою, а завершальні ноти кедра, амбри та мускусу роблять його ніжним і тривалим. 

Chanel Chance Eau Fraiche

Читайте також:

Він як справжня весняна казка. Жасмин, пачулі та мускус зливаються в ніжний букет, який ніби переносить вас у квітучий сад. Chance Eau Fraiche дуже стійкий: кілька крапель на шкіру і весь день вас оточує легкий, чарівний шлейф, який помічають всі навколо. Це той самий аромат, який дозволить підкреслити ваш стиль.

Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Якщо хочеться чогось ніжного та солодкуватого, зверніть увагу на Flora Gorgeous Gardenia. У ньому сплітаються червоні ягоди, цвіт груші та мандарин — вони додають легкості й свіжості. Серце аромату — гарденія, жасмин і франжипані — справжній квітковий балет, що піднімає настрій з перших хвилин. Базові ноти пачулі і коричневого цукру створюють теплий, затишний шлейф, який залишає після себе відчуття комфорту та жіночності.

Раніше ми писали про те, який аромат чудово підійде для покоління Z.  Мова про унікальний парфум, що вийшов в обмеженій кількості. Новини.LIVE розповів, де і як його створювати.

Також ми повідомляли, якими парфумами часто користується Наталка Денисенко. Новини.LIVE пояснить, чому артистка звертає увагу саме на них.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
