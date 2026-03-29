Dolce, Chanel, Gucci: весенние ароматы с устойчивым шлейфом

Весна уже в воздухе, и это означает лишь одно — пора освежить свой аромат. Новый парфюм может превратить обычный день в маленькое приключение, и поднять настроение.

Новини.LIVE подобрали несколько ароматов, которые идеально подходят для этого сезона.

Какие женские ароматы завораживают этой весной

Dolce & Gabbana Light Blue

Этот аромат — как глоток чистого воздуха в горах. С первых нот лимон и сочное яблоко освежают и поднимают настроение, а легкие аккорды бамбука и колокольчика создают ощущение весенней легкости. Сердце аромата благоухает жасмином и белой розой, а завершающие ноты кедра, амбры и мускуса делают его нежным и продолжительным.

Chanel Chance Eau Fraiche

Он как настоящая весенняя сказка. Жасмин, пачули и мускус сливаются в нежный букет, который будто переносит вас в цветущий сад. Chance Eau Fraiche очень стойкий: несколько капель на кожу и весь день вас окружает легкий, волшебный шлейф, который замечают все вокруг. Это тот самый аромат, который позволит подчеркнуть ваш стиль.

Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Если хочется чего-то нежного и сладковатого, обратите внимание на Flora Gorgeous Gardenia. В нем сплетаются красные ягоды, цвет груши и мандарин — они добавляют легкости и свежести. Сердце аромата — гардения, жасмин и франжипани — настоящий цветочный балет, поднимающий настроение с первых минут. Базовые ноты пачули и коричневого сахара создают теплый, уютный шлейф, который оставляет после себя ощущение комфорта и женственности.

