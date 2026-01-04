Видео
Главная Мода Любимые духи Наталки Денисенко, которые не надоедают

Любимые духи Наталки Денисенко, которые не надоедают

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 19:47
Аромат Наталки Денисенко — духи, которые она покупает годами
Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Актриса Наталка Денисенко рассказала о парфюме, который носит уже несколько лет и не может от него отказаться. По ее словам, этот аромат по-особенному раскрывается на ее коже, и она постоянно получает из-за него комплименты.

В своем Instagram актриса поделилась, что ее любимый аромат — Baccarat 540 от Maison Francis Kurkdjian.

Какой парфюм выбрала Наталка Денисенко

"Они очень особенно на мне воспроизводятся. И все мне постоянно делают комплименты, и я их на себе не чувствую. Это мой любимый парфюм", — призналась Денисенко.

Это тот случай, когда человек нашел "свой" аромат и не ищет ему замену. Наталья покупает его несколько лет подряд, что говорит о том, что парфюм действительно ей нравится.

Денисенко обрала універсальні парфуми
Денисенко любит Baccarat Rouge 540 Baccarat Rouge 540. Фото из Instagram

Что это за аромат

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 создал французский парфюмер Франсис Куркджян в честь 250-летия хрустального дома Baccarat. Аромат относится к группе восточных, но это не классический парфюм с тяжелым шлейфом.

Baccarat 540 известен своим "молекулярным" характером. На разных людях он раскрывается по-разному — от сладких оттенков сахарной ваты до минеральных и йодистых нюансов. Это объясняет, почему Наталья говорит, что аромат "особенно на ней воспроизводится".

Некоторые люди чувствуют в нем сладость, другие — древесные ноты, третьи — что-то свежее и почти аптечное. Это не ошибка парфюмера, а особенность композиции. Зависит от химии кожи и температуры тела.

Еще Наталья говорит, что не чувствует парфюм на себе. Это тоже типично для молекулярных ароматов — они быстро адаптируются к коже носителя, но остаются заметными для окружающих. Отсюда постоянные комплименты, о которых она вспоминает.

Также Baccarat 540 обладает феноменальной стойкостью — может держаться на коже 8-12 часов, на одежде еще дольше. Шлейф узнаваем и остается даже после того, как человек прошел мимо. Это один из тех ароматов, которые делают человека узнаваемым. Если вы будете регулярно носить Baccarat 540, люди начинают ассоциировать этот запах с вами. Именно поэтому Денисенко получает комплименты — аромат стал частью ее образа.

Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
