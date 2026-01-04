Аромат Наталки Денисенко — духи, которые она покупает годами

Любимые духи Наталки Денисенко, которые не надоедают
Актриса Наталка Денисенко рассказала о парфюме, который носит уже несколько лет и не может от него отказаться. По ее словам, этот аромат по-особенному раскрывается на ее коже, и она постоянно получает из-за него комплименты.
В своем Instagram актриса поделилась, что ее любимый аромат — Baccarat 540 от Maison Francis Kurkdjian.
Какой парфюм выбрала Наталка Денисенко
"Они очень особенно на мне воспроизводятся. И все мне постоянно делают комплименты, и я их на себе не чувствую. Это мой любимый парфюм", — призналась Денисенко.
Это тот случай, когда человек нашел "свой" аромат и не ищет ему замену. Наталья покупает его несколько лет подряд, что говорит о том, что парфюм действительно ей нравится.
Что это за аромат
Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 создал французский парфюмер Франсис Куркджян в честь 250-летия хрустального дома Baccarat. Аромат относится к группе восточных, но это не классический парфюм с тяжелым шлейфом.
Baccarat 540 известен своим "молекулярным" характером. На разных людях он раскрывается по-разному — от сладких оттенков сахарной ваты до минеральных и йодистых нюансов. Это объясняет, почему Наталья говорит, что аромат "особенно на ней воспроизводится".
Некоторые люди чувствуют в нем сладость, другие — древесные ноты, третьи — что-то свежее и почти аптечное. Это не ошибка парфюмера, а особенность композиции. Зависит от химии кожи и температуры тела.
Еще Наталья говорит, что не чувствует парфюм на себе. Это тоже типично для молекулярных ароматов — они быстро адаптируются к коже носителя, но остаются заметными для окружающих. Отсюда постоянные комплименты, о которых она вспоминает.
Также Baccarat 540 обладает феноменальной стойкостью — может держаться на коже 8-12 часов, на одежде еще дольше. Шлейф узнаваем и остается даже после того, как человек прошел мимо. Это один из тех ароматов, которые делают человека узнаваемым. Если вы будете регулярно носить Baccarat 540, люди начинают ассоциировать этот запах с вами. Именно поэтому Денисенко получает комплименты — аромат стал частью ее образа.
Ранее мы писали о том, какие женские духи больше всего нравятся всем.
Также мы сообщали, какие духи вызовут восторг у тех, кто обожает очень сладкие запахи.
Читайте Новини.LIVE!