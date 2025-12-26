Видео
Україна
Видео

Выбор со вкусом — 5 парфюмов, которые точно понравятся

Выбор со вкусом — 5 парфюмов, которые точно понравятся

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 19:46
5 нишевых духов, которые поразят всех — можно и на подарок
Духи в подарочной упаковке. Фото: freepik

Праздничный подарок иногда нуждается не просто в красивом жесте, а в выборе, который оставляет след. Нишевые духи — это не просто ароматы, а целые истории, которые говорят о стиле и внимательности к деталям.

Новини.LIVE расскажет, какие ароматы лучше всего подойдут на подарок.

Лучшие нишевые духи сезона

THoO — Doux Ennui

Гурманский, Doux Ennui посвящен жизни Марии-Антуанетты — ее роскошности, экстравагантности и культуре удовольствия. Фруктовые и цветочные ноты сочетаются с теплыми бальзамами в композиции, которая звучит элегантно, чувственно и немного игриво — словно атмосфера Версальского двора.

Это аромат для тех, кто любит вещи с историческим оттенком гламура. Он не универсален — слишком характерен для повседневного ношения, но именно это делает его хорошим подарком. Человек, который получит такой, точно запомнит.

Amouage — Guidance

Guidance входит в коллекцию Odyssey бренда Amouage и сочетает силу, женственность и нежность в одном флаконе. Верхние ноты — груша, ладан и лесной орех, в сердце — шафран, роза, жасмин и османтус, в базе — ладанник, сандал, дерево акигала, амбра и ваниль.

Это один из тех ароматов, которые становятся "заразительными" — попробовав один раз, хочется продолжать носить. Амбровые духи — идеальный выбор для зимы, и Guidance полностью соответствует этой категории.

Narciso Rodriguez — Musc Noir Rose

Musc Noir Rose — это глубокое, чувственное звучание мускуса в сочетании с элегантными цветочными оттенками. Ключевые ноты: бергамот, мускус, тубероза, ваниль, замша, пачули. Этот аромат тоже давно стал вирусным и имеет огромную армию поклонниц, особенно среди француженок. Если человек, которому вы дарите, любит что-то элегантное — это оно.

Bois 1920 — Policromia

Policromia — аромат для тех, кто ценит нестандартный подход. Он начинается свежими нотами малины, мандарина, лайма и розового перца, создавая энергичное и игривое вступление. В сердце цветочная элегантность жасмина, орхидеи и туберозы сочетается с легкой соленой нотой.

База из амбры, мускуса, сандалового дерева и сливочной ванили оставляет утонченное, длительное послевкусие. Подойдет на подарок, как мужчине, так и женщине.

Floraiku — Sand and Skin

Sand and Skin передает ощущение тепла на солнечном побережье. Вдохновленный пляжами и морским бризом, аромат сочетает иланг-иланг и мадагаскарскую ваниль, усиленные бензоином и лабданумом. В сердце звучат сандаловое дерево, кедр, пачули и амирис, создавая древесную текстуру, напоминающую прикосновение песка. Это универсальный и утонченный выбор для любого времени года, но особенно он уместен зимой, когда так не хватает тепла.

Ранее мы писали о том, какой цитрусовый аромат завирусился в сети в этом сезоне.

Также мы сообщали, какие духи лучше всего подойдут для празднования новогодних праздников.

мода духи тренды аромат запах
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
