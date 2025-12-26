Відео
Вибір зі смаком — 5 парфумів, які точно сподобаються

Вибір зі смаком — 5 парфумів, які точно сподобаються

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 19:46
5 нішевих парфумів, які вразять усіх — можна й на подарунок
Парфуми в подарунковій упаковці. Фото: freepik

Святковий подарунок іноді потребує не просто красивого жесту, а вибору, який залишає слід. Нішеві парфуми — це не просто аромати, а цілі історії, які говорять про стиль і уважність до деталей.

Новини.LIVE розповість, які аромати найкраще підійдуть на подарунок.

Найкращі нішеві парфуми сезону

THoO  Doux Ennui

Гурманський, Doux Ennui присвячений життю Марії-Антуанетти — її розкішності, екстравагантності та культурі задоволення. Фруктові та квіткові ноти поєднуються з теплими бальзамами в композиції, яка звучить елегантно, чуттєво і трохи грайливо — немов атмосфера Версальського двору.

Це аромат для тих, хто любить речі з історичним відтінком гламуру. Він не універсальний — занадто характерний для повсякденного носіння, але саме це робить його хорошим подарунком. Людина, яка отримає таке, точно запам'ятає.

Amouage  Guidance

Guidance входить до колекції Odyssey бренду Amouage і поєднує силу, жіночність і ніжність в одному флаконі. Верхні ноти — груша, ладан і лісовий горіх, у серці — шафран, троянда, жасмин та османтус, у базі — ладанник, сандал, дерево акігала, амбра та ваніль.

Це один з тих ароматів, які стають "заразливими" — спробувавши один раз, хочеться продовжувати носити. Амброві парфуми — ідеальний вибір для зими, і Guidance повністю відповідає цій категорії.

Narciso Rodriguez  Musc Noir Rose

Musc Noir Rose — це глибоке, чуттєве звучання мускусу у поєднанні з елегантними квітковими відтінками. Ключові ноти: бергамот, мускус, тубероза, ваніль, замша, пачулі. Цей аромат теж давно став вірусним і має величезну армію прихильниць, особливо серед француженок. Якщо людина, якій ви даруєте, любить щось елегантне — це воно.

Bois 1920  Policromia

Policromia — аромат для тих, хто цінує нестандартний підхід. Він починається свіжими нотами малини, мандарина, лайма та рожевого перцю, створюючи енергійний і грайливий вступ. У серці квіткова елегантність жасмину, орхідеї та туберози поєднується з легкою солоною нотою.

База з амбри, мускусу, сандалового дерева та вершкової ванілі залишає витончений, тривалий посмак. Підійде на подарунок, як чоловікові, так і жінці.

Floraiku  Sand and Skin

Sand and Skin передає відчуття тепла на сонячному узбережжі. Натхненний пляжами та морським бризом, аромат поєднує іланг-іланг і мадагаскарську ваніль, підсилені бензоїном та лабданумом. У серці звучать сандалове дерево, кедр, пачулі та аміріс, створюючи деревну текстуру, що нагадує дотик піску. Це універсальний і витончений вибір для будь-якої пори року, але особливо він доречний взимку, коли так не вистачає тепла.

Раніше ми писали про те, який цитрусовий аромат завірусився в мережі цього сезону.

Також ми повідомляли, які парфуми найкраще підійдуть для святкування новорічних свят.

Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
