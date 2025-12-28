Культовые женские ароматы — духи, что изменили историю

Духи. Фото: freepik

Есть ароматы, о которых никогда не перестают говорить. Они не идут впереди вас, но остаются после. Этот список именно о таких духах: легкие, чистые, живые, дарящие особое настроение.

Об этом пишет Радио Люкс.

Реклама

Читайте также:

Легендарные женские ароматы

Aqua Universalis Cologne Forte, Maison Francis Kurkdjian

Этот аромат не имеет резких поворотов: бергамот открывается быстро, белые цветы держат баланс, а мускус дает ощущение покоя. Его хочется носить каждый день.

Sikinos Eau de Toilette, KORRES

Здесь хорошо чувствуется арбуз, но не сладкий, а водянистый, и еще мимоза и фрезия. Бамбук и сандал оставляют мягкий след, похожий на теплый воздух, задержавшийся на коже.

Cologne Twist, Roger & Gallet

Это цитрусы без бытовой резкости. Элеми добавляет глубины аромату, а светлая древесина делает его более сдержанным. Подойдет тем, кто любит свежесть, но не хочет звучать предсказуемо.

L'Eau de Néroli, Diptyque

Нероли здесь теплый, солнечный, немного ленивый. Он не про яркие итальянские открытки, а про сиесту в тени апельсиновых деревьев. Цитрусы ощущаются только на старте.

Wood Sage & Sea Salt, Jo Malone

Этот аромат не про море с туристических фото. Он про холодный ветер, мокрые камни и соленую кожу. Лучше все звучит здесь шалфей. Хорошие духи в любое время года, когда хочется простора.

Light Blue, Dolce & Gabbana

Light Blue — это не только про лето. Он простой, но узнаваемый, и именно поэтому до сих пор живет во многих коллекциях.

CK One, Calvin Klein

Один из тех ароматов, которые не привязаны к возрасту или стилю. Бергамот, зеленый чай и мускус создают очень чистое, почти неуловимое звучание. Его можно носить каждый день и не уставать — он не навязывается.

Ранее мы писали о том, какие духи сводят с ума, потому что имеют особый аромат.

Также мы сообщали о духах, имеющих необычные ноты, которые ассоциируются больше всего с праздником.