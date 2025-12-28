Культові жіночі аромати — парфуми, що змінили історію

Парфуми. Фото: freepik

Є аромати, про які ніколи не перестають говорити. Вони не йдуть попереду вас, але залишаються після. Цей список саме про такі парфуми: легкі, чисті, живі, що дарують особливий настрій.

Легендарні жіночі аромати

Aqua Universalis Cologne Forte, Maison Francis Kurkdjian

Цей аромат не має різких поворотів: бергамот відкривається швидко, білі квіти тримають баланс, а мускус дає відчуття спокою. Його хочеться носити кожен день.

Sikinos Eau de Toilette, KORRES

Тут добре відчувається кавун, але не солодкий, а водянистий, і ще мімоза й фрезія. Бамбук і сандал залишають м’який слід, схожий на тепле повітря, що затрималося на шкірі.

Cologne Twist, Roger & Gallet

Це цитруси без побутової різкості. Елемі додає глибини аромату, а світла деревина робить його більш стриманим. Підійде тим, хто любить свіжість, але не хоче звучати передбачувано.

L’Eau de Néroli, Diptyque

Неролі тут теплий, сонячний, трохи ледачий. Він не про яскраві італійські листівки, а про сієсту в тіні апельсинових дерев. Цитруси відчуваються тільки на старті.

Wood Sage & Sea Salt, Jo Malone

Цей аромат не про море з туристичних фото. Він про холодний вітер, мокре каміння і солону шкіру. Добре тут звучить шавлія. Він підійде у будь-яку пору року, коли хочеться простору.

Light Blue, Dolce & Gabbana

Light Blue — це не лише про літо. Він простий, але впізнаваний, і саме тому досі живе в багатьох колекціях.

CK One, Calvin Klein

Один із тих ароматів, які не прив’язані до віку чи стилю. Бергамот, зелений чай і мускус створюють дуже чисте, майже невловиме звучання. Його можна носити щодня і не втомлюватися — він не нав’язується.

