Аромат Наталки Денисенко — парфуми, які вона купує роками

Улюблені парфуми Наталки Денисенко, які не набридають
Акторка Наталка Денисенко розповіла про парфум, який носить вже кілька років і не може від нього відмовитися. За її словами, цей аромат по-особливому розкривається на її шкірі, і вона постійно отримує через нього компліменти.
У своєму Instagram акторка поділилася, що її улюблений аромат — Baccarat 540 від Maison Francis Kurkdjian.
Який парфум обрала Наталка Денисенко
"Вони дуже особливо на мені відтворюються. І всі мені постійно роблять компліменти, і я їх на собі не відчуваю. Це мій улюблений парфум", — зізналась Денисенко.
Це той випадок, коли людина знайшла "свій" аромат і не шукає йому заміну. Наталка купує його кілька років підряд, що говорить про те, що парфум справді їй подобається.
Що це за аромат
Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 створив французький парфумер Франсіс Куркджян на честь 250-річчя кришталевого дому Baccarat. Аромат належить до групи східних, але це не класичні парфуми з важким шлейфом.
Baccarat 540 відомий своїм "молекулярним" характером. На різних людях він розкривається по-різному — від солодких відтінків цукрової вати до мінеральних і йодистих нюансів. Це пояснює, чому Наталка каже, що аромат "особливо на ній відтворюється".
Деякі люди відчувають у ньому солодкість, інші — деревні ноти, треті — щось свіже і майже аптечне. Це не помилка парфумера, а особливість композиції. Залежить від хімії шкіри та температури тіла.
Ще Наталка говорить, що не відчуває парфум на собі. Це теж типово для молекулярних ароматів — вони швидко адаптуються до шкіри носія, але залишаються помітними для оточуючих. Звідси постійні компліменти, про які вона згадує.
Baccarat 540 має феноменальну стійкість — може триматися на шкірі 8-12 годин, на одязі ще довше. Шлейф впізнаваний і залишається навіть після того, як людина пройшла повз. Це один із тих ароматів, які роблять людину впізнаваною. Якщо ви будете регулярно носити Baccarat 540, люди починають асоціювати цей запах з вами. Саме тому Наталка отримує компліменти — аромат став частиною її образу.
