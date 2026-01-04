Аромат Наталки Денисенко — парфуми, які вона купує роками

Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Акторка Наталка Денисенко розповіла про парфум, який носить вже кілька років і не може від нього відмовитися. За її словами, цей аромат по-особливому розкривається на її шкірі, і вона постійно отримує через нього компліменти.

У своєму Instagram акторка поділилася, що її улюблений аромат — Baccarat 540 від Maison Francis Kurkdjian.

Реклама

Читайте також:

Який парфум обрала Наталка Денисенко

"Вони дуже особливо на мені відтворюються. І всі мені постійно роблять компліменти, і я їх на собі не відчуваю. Це мій улюблений парфум", — зізналась Денисенко.

Це той випадок, коли людина знайшла "свій" аромат і не шукає йому заміну. Наталка купує його кілька років підряд, що говорить про те, що парфум справді їй подобається.

Денисенко любить Baccarat Rouge 540. Фото з Instagram

Що це за аромат

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 створив французький парфумер Франсіс Куркджян на честь 250-річчя кришталевого дому Baccarat. Аромат належить до групи східних, але це не класичні парфуми з важким шлейфом.

Baccarat 540 відомий своїм "молекулярним" характером. На різних людях він розкривається по-різному — від солодких відтінків цукрової вати до мінеральних і йодистих нюансів. Це пояснює, чому Наталка каже, що аромат "особливо на ній відтворюється".

Деякі люди відчувають у ньому солодкість, інші — деревні ноти, треті — щось свіже і майже аптечне. Це не помилка парфумера, а особливість композиції. Залежить від хімії шкіри та температури тіла.

Ще Наталка говорить, що не відчуває парфум на собі. Це теж типово для молекулярних ароматів — вони швидко адаптуються до шкіри носія, але залишаються помітними для оточуючих. Звідси постійні компліменти, про які вона згадує.

Baccarat 540 має феноменальну стійкість — може триматися на шкірі 8-12 годин, на одязі ще довше. Шлейф впізнаваний і залишається навіть після того, як людина пройшла повз. Це один із тих ароматів, які роблять людину впізнаваною. Якщо ви будете регулярно носити Baccarat 540, люди починають асоціювати цей запах з вами. Саме тому Наталка отримує компліменти — аромат став частиною її образу.

Раніше ми писали про те, які жіночі парфуми найбільше подобаються усім.

Також ми повідомляли, які парфуми викличуть захват в тих, хто обожнює дуже солодкі запахи.