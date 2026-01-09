Духи с алкогольной нотой — модные ароматы, которые стоит попробовать

Парфюм с оригинальной ноткой. Фото: freepik

Парфюмы с алкогольными нотами становятся все более заметной тенденцией в мире ароматов. Они не просто не пахнут выпивкой, а создают особое настроение: дарят легкость, уверенность и ощущение праздничного момента. Это запахи вечеринки без похмелья и без последствий.

Самые популярные ароматы с алкогольными нотами

Ноты виски, рома, игристого или коктейлей в композициях сочетаются с фруктами, дымом, кожей или десертными аккордами. Они воспринимаются как эмоциональные триггеры: мозг ассоциирует их с приятными ощущениями, даже если человек решил отказаться от алкоголя. Нейропсихолог Санам Хафиз утверждает, что аромат становится символической заменой — дает мозгу знакомое ощущение комфорта.

В парфюмерии это работает как маленькая история на коже. Например, виски придает силы перед важным событием, ром помогает расслабиться, а игристое создает праздничное настроение. Основательница бренда 27 87 Роми Ковалевски говорит, что алкогольные аккорды не об опьянении, а об эмоциях: тепло, открытость, легкость, момент присутствия.

Популярность таких ароматов растет вместе с движением sober curious — особенно среди поколения Z, которое почти не употребляет алкоголь, но активно интересуется парфюмерией. Бренды отвечают на это: Maison Margiela выпустил REPLICA Never-Ending Summer с нотами апероля, 27 87 добавил ароматы пива и абсента, Kilian расширяет коллекцию Liquors от джин-тоника до Old Fashioned.

Алкогольные духи стали способом переживать прекрасный момент снова, но уже без потери ясности и контроля. Это не о напитке, а больше о самой атмосфере, которую можно носить с собой каждый день.

