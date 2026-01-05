Какие духи выбирает Тарас Цымбалюк — в чем их эксклюзивность

Сколько стоят любимые духи Цымбалюка
В последнее время имя Тараса Цымбалюка у всех на слуху. Фанатам актера интересно, какую одежду он любит, какими духами пользуется. Оказалось, что он любит нишевый аромат примерно за 11 тысяч гривен, которым якобы пользуется Папа Римский.
Наталка Денисенко в интервью Маше Ефросининой рассказала, какие духи обожает Тарас Цымбалюк.
Любимые духи Тараса Цымбалюка
Денисенко говорит, что Цымбалюк очень опрятный и структурированный, поэтому выбирает дорогие и изысканные духи. Он всегда приятно пахнет. Конкретное название она не вспомнила, но уточнила, что это духи из Parfumburo, которыми пользуется Папа Римский, и что их создавал известный парфюмер.
Этого оказалось достаточно. Пользователи Threads быстро нашли его название — Filippo Sorcinelli Reliqvia — и начали делиться впечатлениями. Одна из пользователей описала запах как "старую затхлую церковь".
@nicklikestocollect
Reliqvia (2021) by @FILIPPO SORCINELLI 🇮🇹 unboxing and reviews #ultraniche #ultranicheperfumes #churchfragrances #catholic♬ Masked Ball - 1999 Extended Mix - Jocelyn Pook
Что это за аромат
Filippo Sorcinelli — итальянский парфюмер, который создает нишевые ароматы. Reliqvia — одно из его самых известных произведений. Флакон 100 мл стоит около 11 тысяч гривен в Украине. Но Reliqvia — это не аромат для всех, а специфический запах, который либо нравится очень сильно, либо вызывает совершенно противоположные чувства.
Описание "старая затхлая церковь" — это не оскорбление, это просто честная характеристика. Reliqvia действительно пахнет как церковь: ладан, дерево, дым от свечей, немного влаги и старины. Для кого-то это атмосферно и глубоко, для кого-то — тяжело и душно.
@stasboroda_parfumer.com
⚫️Парфуми, которые посвящены Христовым реликвиям... #стасбородапарфюмер #парфуминарозпив #парфюмыукраина #filipposorcinelli #reliqvia♬ оригинальный звук - Lera
Это не тот аромат, который носят на свидание или в офис. Это аромат для тех, кто хочет выделиться и не боится, что люди вокруг могут не понять. То, что Цымбалюк выбрал именно такой аромат, многое говорит о его вкусах. Он не взял что-то популярное и безопасное вроде Dior Sauvage или Bleu de Chanel. Он взял нишевый, сложный, тяжелый аромат, который не каждый осмелится носить.
