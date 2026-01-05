Які парфуми обирає Тарас Цимбалюк — в чому їх ексклюзивність

Тарас Цимбалюк. Фото: Instagram/taras.tsymbaliuk

Останнім часом ім’я Тараса Цимбалюка у всіх на слуху. Фанатам актора цікаво, який одяг він любить, якими парфумами користується. Виявилось, що він любить нішевий аромат приблизно за 11 тисяч гривень, яким нібито користується Папа Римський.

Наталка Денисенко в інтерв'ю Маші Єфросініній розповіла, які парфуми обожнює Тарас Цимбалюк.

Реклама

Читайте також:

Улюблені парфуми Тараса Цимбалюка

Денисенко каже, що Цимбалюк дуже охайний і структурований, тому обирає дорогі й вишукані парфуми. Він завжди приємно пахне. Конкретну назву вона не згадала, але уточнила, що це парфуми з Parfumburo, якими користується Папа Римський, і що їх створював відомий парфумер.

Цього виявилося достатньо. Користувачі Threads швидко знайшли його назву — Filippo Sorcinelli Reliqvia — і почали ділитися враженнями. Одна з користувачів описала запах як "стару затхлу церкву".

Що це за аромат

Filippo Sorcinelli — італійський парфумер, який створює нішеві аромати. Reliqvia — один з його найвідоміших творів. Флакон 100 мл коштує близько 11 тисяч гривень в Україні. Але Reliqvia — це не аромат для всіх, а специфічний запах, який або подобається дуже сильно, або викликає геть протилежні почуття.

Опис "стара затхла церква" — це не образа, це просто чесна характеристика. Reliqvia справді пахне як церква: ладан, дерево, дим від свічок, трохи вологи і старовини. Для когось це атмосферно і глибоко, для когось — важко і задушливо.

Це не той аромат, який носять на побачення або в офіс. Це аромат для тих, хто хоче виділитися і не боїться, що люди навколо можуть не зрозуміти. Те, що Цимбалюк обрав саме такий аромат, багато говорить про його смаки. Він не взяв щось популярне і безпечне на кшталт Dior Sauvage або Bleu de Chanel. Він взяв нішевий, складний, важкий аромат, який не кожен осмілиться носити.

Раніше ми писали про те, які жіночі парфуми найбільше приваблюють чоловіків.

Також ми повідомляли, який парфум вважається найдорожчим у світі і цілком заслужено.