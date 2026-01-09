Парфуми з алкогольною нотою — модні аромати, які варто спробувати

Парфуми з оригінальною ноткою. Фото: freepik

Парфуми з алкогольними нотами стають дедалі помітнішою тенденцією у світі ароматів. Вони не просто пахнуть випивкою, а створюють особливий настрій: дарують легкість, впевненість і відчуття святкового моменту. Це запахи вечірки без похмілля і без наслідків.

Найпопулярніші аромати з алкогольними нотами

Ноти віскі, рому, ігристого чи коктейлів у композиціях поєднуються з фруктами, димом, шкірою чи десертними акордами. Вони сприймаються як емоційні тригери: мозок асоціює їх із приємними відчуттями, навіть якщо людина вирішила відмовитися від алкоголю. Нейропсихолог Санам Хафіз стверджує, що аромат стає символічною заміною — дає мозку знайоме відчуття комфорту.

У парфумерії це працює як маленька історія на шкірі. Наприклад, віскі додає сили перед важливою подією, ром допомагає розслабитися, а ігристе створює святковий настрій. Засновниця бренду 27 87 Ромі Ковальєвскі каже, що алкогольні акорди не про сп’яніння, а про емоції: тепло, відкритість, легкість, момент присутності.

Популярність таких ароматів зростає разом із рухом sober curious — особливо серед покоління Z, яке майже не вживає алкоголь, але активно цікавиться парфумерією. Бренди відповідають на це: Maison Margiela випустив REPLICA Never-Ending Summer з нотами аперолю, 27 87 додав аромати пива та абсенту, Kilian розширює колекцію Liquors від джин-тоніка до Old Fashioned.

Алкогольні парфуми стали способом переживати прекрасний момент знову, але вже без втрати ясності й контролю. Це не про напій, а більше про саму атмосферу, яку можна носити із собою щодня.

