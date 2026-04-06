Головна Мода Парфуми, що пахнуть шоколадом: які краще обрати

Парфуми, що пахнуть шоколадом: які краще обрати

Дата публікації: 6 квітня 2026 19:42
Найкращі парфуми з нотами шоколаду: мають солодкий шлейф
Парфуми на фоні різних прянощів. Фото: freepik

Шоколад у парфумерії завжди трохи більше, ніж просто "смачний". Це про настрій. Про тепло, яке таке чисте і справжнє, навіть у холодний день. Про аромат, який, здається, обгортає і залишається на шкірі довше, ніж очікувалося.

Новини.LIVE розповість про вдалі парфуми з ноткою шоколаду.

Які жіночі парфуми варті уваги

Наприклад, Tom Ford Private Blend Noir de Noir. Це не історія про шоколад у всій його чистоті, а про атмосферу. Темний, трохи дивний, дуже чуттєвий. Там какао, здається, застрягло між пелюстками і шарами темної троянди і густого пачулі та трюфеля. Аромат має дорогий, глибокий, але не надто солодкий смак. Такий варіант ідеально підійде для вечора, коли хочеться мати не тільки гарний, але й трохи привабливий вигляд.

Якщо ви хочете щось більш оригінальне, то зверніть увагу на Gleam London Espresso Please Extrait de Parfum. Тут все починається з кави — теплої і навіть майже відчутної на смак. Потім відчувається шоколад. Не молочний, а темний. І вже в базі карамель з ваніллю, з ароматом "м'яким" і "шкіряним" завдяки мускусу. Це варіант, коли хочеться пахнути затишком.

І ще один: New Notes Felina Extrait de Parfum. Це про контрасти. З одного боку, солодкість: шоколад, карамель, молоко, ваніль. З іншого — дим, спеції, навіть натяк на тютюн. І в якийсь момент цей аромат стає зовсім іншим — теплішим, більш "тілесним". Здається, він адаптується до самої шкіри і звучить по-різному на кожному. Тому його важко однозначно охарактеризувати. Але легко впізнати.

Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
