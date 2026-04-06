Лучшие духи с нотами шоколада: обладают сладким шлейфом

Духи на фоне различных пряностей. Фото: freepik

Шоколад в парфюмерии всегда немного больше, чем просто "вкусный". Это о настроении. О тепле, которое такое чистое и настоящее, даже в холодный день. Об аромате, который, кажется, окутывает и остается на коже дольше, чем ожидалось.

Какие женские духи достойны внимания

Какие женские духи достойны внимания

Например, Tom Ford Private Blend Noir de Noir. Это не история о шоколаде во всей его чистоте, а об атмосфере. Темный, немного странный, очень чувственный. Там какао, кажется, застряло между лепестками и слоями темной розы и густого пачули и трюфеля. Аромат имеет дорогой, глубокий, но не слишком сладкий вкус. Такой вариант идеально подойдет для вечера, когда хочется выглядеть не только красиво, но и немного привлекательно.

Если вы хотите что-то более оригинальное, то обратите внимание на Gleam London Espresso Please Extrait de Parfum. Здесь все начинается с кофе — теплого и даже почти ощутимого на вкус. Затем чувствуется шоколад. Не молочный, а темный. И уже в базе карамель с ванилью, с ароматом "мягким" и "кожаным" благодаря мускусу. Это вариант, когда хочется пахнуть уютом.

И еще один: New Notes Felina Extrait de Parfum. Это про контрасты. С одной стороны, сладость: шоколад, карамель, молоко, ваниль. С другой — дым, специи, даже намек на табак. И в какой-то момент этот аромат становится совсем другим — более теплым, более "телесным". Кажется, он адаптируется к самой коже и звучит по-разному на каждом. Поэтому его трудно однозначно охарактеризовать. Но легко узнать.

