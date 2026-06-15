3 бюджетні аромати з дорогим шлейфом, які збиратимуть компліменти

Парфуми. Фото: magnific

У 2026 році складається враження, що без кругленької суми на ціннику хороший запах знайти неможливо. Нам постійно розповідають про ексклюзивність, рідкісні інгредієнти та особливу історію кожного флакону. Але правда в тому, що є аромати, які коштують у кілька разів дешевше за популярну нішу, але при цьому звучать набагато дорожче, ніж можна було б очікувати.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media.

Парфуми з розкішним шлейфом

Перший із них — Armaf Club de Nuit Milestone. Його часто згадують поруч із культовим Creed Millésime Impérial, і не просто так. Тут немає відчуття дешевизни чи спрощення. Навпаки, аромат дивує тим, наскільки добре він розкривається на шкірі.

На старті добре відчувається морська свіжість. Згодом до неї додаються фруктові відтінки, які ніби нагрілися під літнім сонцем. Найцікавіше, що аромат створює враження солоної дині, хоча такої ноти в описі немає. Саме ця незвична комбінація робить його впізнаваним. А ще він тримається значно довше, ніж більшість свіжих композицій, які часто зникають уже за кілька годин.

Armaf Club de Nuit Milestone. Фото з makeup

Якщо хочеться чогось спокійного та акуратного, варто звернути увагу на Elizabeth Arden White Tea. Він не намагається привернути увагу всіх навколо, а швидше дарує відчуття як після хорошого відпочинку: чистота, комфорт і повний спокій.

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На початку чути легкі морські акорди та чайну свіжість. Пізніше з'являються легкі пудрові нюанси ірису, які додають композиції благородного звучання. У спеку такий аромат особливо приємний, адже не перевантажує й не стає нав'язливим. Він просто створює відчуття доглянутості та свіжості протягом дня.

Elizabeth Arden White Tea. Фото з brocard

Ще один бюджетний фаворит — Zara Waterlily Tea Dress. Не секрет, що аромати Zara бувають дуже різними, але саме цей давно став одним із найвдаліших у колекції бренду. Композиція побудована на кількох простих нотах, проте звучить напрочуд гармонійно. Тут є легка цитрусова свіжість, прохолодна м'ята та чиста мускусна база. Усе разом нагадує повітря після літнього дощу або ранкову прогулянку садом, коли листя ще зберігає краплі води.

Zara Waterlily Tea Dress. Фото з офіційного сайту

Найприємніше те, що аромат не видає свій бюджетний статус. У ньому немає різких синтетичних нот, які часто трапляються в недорогій парфумерії. Навпаки, він звучить легко, охайно та сучасно.

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